Filtran supuestos mensajes de texto de Hayden Panettiere antes de morir
La actriz y modelo Ruby Rose publicó a través de redes sociales las capturas de mensajes que supuestamente habría intercambiado con Hayden Panettiere antes de su muerte. En los textos, la actriz de "Malcolm el de en medio" habría abordado la complicada relación que tenía con su madre, Lesley Vogel.
Fue en la red social Threads donde Ruby Rose compartió 2 capturas de pantalla con supuestos mensajes de texto que intercambió con Hayden Panettiere. Ahí, la actriz decía que había estado llorando por la "crueldad" de su madre.
Inicialmente, en la conversación la persona que supuestamente era Hayden admitía que le gustaría hacer un podcast o un programa de televisión donde pudiera abordar sus problemas personales y encontrar soluciones. Ruby le respondía que sus historias de vida tenían resonancia; posteriormente, la modelo hizo una declaración donde unía sus propias experiencias y las de Hayden: "ellas no actúan ni se comportan como madres".
"Estuve llorando por su crueldad ayer, y pensando: 'por Dios, tengo 36 años y ella puede seguir causando este tipo de dolor", decía Hayden. "¡¿Soy la única hija que le queda y así es como quiere que sean las cosas?!".
Hasta ahora no se ha confirmado que efectivamente se tratara de una conversación con Hayden Panettiere.