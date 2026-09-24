“Me enseñó muchísimo”; Hayley Williams rompe el silencio tras la muerte de su exesposo, Chad Gilbert

Este fin de semana, la escena alternativa se vistió de luto tras el sensible fallecimiento de Chad Gilbert, guitarrista de New Found Glory. El músico de 45 años, quien mantuvo una relación de casi una década con Hayley Williams, falleció el pasado 20 de septiembre, tras una dura batalla de cinco años contra un agresivo cáncer. A escasos días de la lamentable noticia, la vocalista de Paramore ha decidido romper el silencio y compartir un mensaje de despedida para su exesposo.

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“Me enseñó muchísimo”; Hayley Williams despide a Chad Gilbert a escasos días de su muerte

A través de una reciente historia vía Instagram, la intérprete de “Parachute” emitió un comunicado en el que admitió haber dudado sobre si debía pronunciarse al respecto o no, pues su matrimonio con Gilbert terminó hace casi una década y la ruptura estuvo llena de controversia debido a una infidelidad por parte del músico. Pese a que su relación tuvo el mejor desenlace, Williams agradeció el tiempo compartido y, sobre todo, las enseñanzas.

“La vida está hecha de los caminos que se cruzan, y las razones por las que se cruzan son infinitas”, escribió la artista vía redes sociales. “Chad es, sin duda, una leyenda de la escena, y el tiempo que estuve vinculada a él me enseñó muchísimo. Me presentó a personas que siguen formando parte de mi vida y dándole forma de maneras hermosas, y también me acercó a música y a una cultura que han hecho mi vida mucho más rica”.

El escrito continúa con Hayley Williams elogiando el impacto y la influencia de Chad en la industria y la cultura del hardcore, además de hacer énfasis en las enseñanzas que le dejó en su vida, como el cuidado por su comunidad. “Envío todo mi cariño y condolencias a su familia, a la familia de NFG (New Found Glory) y a todos sus amigos”; agregó.

Así fue la relación entre Hayley Williams y Chad Gilbert

La relación entre Hayley Williams y Chad Gilbert destacó como una de las más polémicas dentro de la industria alternativa. Su noviazgo comenzó cuando la intérprete de “Decode” tenía 18 años y el músico 27. Según reveló Williams tiempo después, su relación empezó a partir de una infidelidad, en la que ella fue “la otra mujer”; situación de la que se sintió avergonzada durante gran parte de su vida.

La pareja llegó al altar en 2016, tras ocho años de noviazgo. No obstante, el matrimonio duró poco y los músicos anunciaron su divorcio en 2017. De acuerdo con Hayley, esta ruptura se debió a causa de una infidelidad del músico, lo que fue interpretado como “karma” por parte de la artista. De hecho, Williams habla más a detalle sobre esta situación a través de su sencillo “Dead Horse”.