Jared Leto enfrenta acusaciones de ABUSO después de las denuncias de 4 mujeres a través del documental de la BBC “Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood”

Jared Leto se sumerge en un nuevo espiral de críticas y acusaciones después de que se liberara el documental "Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood", producido y televisado en tierras británicas por la BBC, estrenado la noche del 28 de julio del 2026. En este documental se pone en la mira al ganador del Oscar y líder de Thirty Seconds to Mars, al ser señalado como presunto abusador, pues cuatro mujeres dieron declaraciones de que habrían estado con el cantante cuando eran menores de edad.

De manera anónima fueron un total de 10 mujeres quienes dieron testimonio después de haber conocido a Jared Leto alrededor de 2002 y 2016, cuando el estaba entre sus 30 y 40 años, los cuatro relatos que lo apuntan de una grave conducta sexual delictiva describen al señalado de abusar de su estatus como celebridad para aprovecharse de las menores que lo admiraban en aquel entonces.

Una de las mujeres asegura haber mantenido relaciones íntimas con él cuando ella tenía 17 años, y de acuerdo a lo declarado por la víctima él sabía su edad y le restó importancia.

Otra de ellas dijo haber sido agredida en el baño de un motel cuando tenía, al igual que la anterior, 17 años. Y otra de ellas asegura que fue amenazada por Jared Leto de una agresión sexual cuando tenía 19 años.

La cuarta de ellas dijo haber sido manipulada por el artista y que recibió llamadas explícitas de él cuando ella tenía 16 años, y al menos en una ocasión le sugirió que deberían tener relaciones íntimas; tiempo después recibió un acuerdo de confidencialidad que le impediría hablar de su relación con Leto, algo que ella no firmó y de acuerdo a la BBC ellos mismos pudieron verlo.

Diez mujeres hablaron en el documental de la BBC acusando a Jared Leto de conducta sexual inapropiada y conducta sexual delictiva, y de acuerdo al reporte de la BBC nueve de ellas hablan por primera vez de lo que vivieron, y el equipo de la cadena asegura haber corroborado los testimonios de cada una de ellas además de haber visto evidencia clave que agrega severidad a las acusaciones que recibe Jared Leto.

¿Qué ha dicho Jared Leto de las acusaciones?

Hasta el momento el actor y cantante Jared Leto no ha dado ninguna declaración al respecto, y aunque la misma BBC lo ha buscado para hablar con él no han recibido ninguna respuesta.

Esta no es la primera vez que el actor de "El club de los desahuciados" o "Escuadrón Suicida" recibe señalamientos de conducta inapropiada, en el 2025 nueve mujeres acusaron a Leto por los mismos delitos y también salió la DJ Allie Teilz que había sido agredida por él cuando tenía 17 años, a estas anteriores acusaciones el cantante se limitó a negar todo.

¿"Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood" se va a estrenar en México?

Hasta el momento no se ha confirmado que el documental de Jared Leto vaya a llegar pronto a México o América Latina, dependerá de si alguna plataforma de streaming decida comprarlo y agregarlo al catálogo disponible dentro de nuestro territorio nacional. Mientras tanto solo tendremos disponible la misma información que la propia BBC llegue a liberar a través de su portal.