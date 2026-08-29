Karol G y Bruno Mars sorprenden con cariñosas fotos juntos: “Te estás enamorando de una latina”

¡Karol G y Bruno Mars hacen estallar las redes sociales! La colombiana y el estadounidense paralizaron el internet al compartir una serie de fotografías en las que se ven bastante cariñosos, lo que ha desatado un sinfín de teorías entre los fans de ambas personalidades, especialmente luego de que el intérprete de “Just the Way You Are” publicara un video de comedia bajo la descripción: “Cuando lo único que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina" ¡Aquí las imágenes!

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¿Bruno Mars y Karol G están en una relación? Esto es todo lo que se sabe

En las imágenes compartidas por la oriunda de Medellín, Colombia, se aprecia a ambos artistas celebrando con champagne mientras se abrazan de manera muy cariñosa. Por otro lado, en el video publicado por Bruno Mars, en el que asegura estar “enamorándose” de una latina, suena su más reciente colaboración juntos de fondo: “Still”.

Si bien hay quienes aseguran que la química entre ambas celebridades traspasó los estudios de grabación, también existe una buena parte del público que piensa que sólo se trata de una estrategia de marketing para seguir con la promoción de este nuevo tema. De momento, ni Karol G ni Bruno Mars han confirmado o negado los rumores. Tú, ¿qué opinas? ¿Crees que es mera mercadotecnia o que la atracción superó la colaboración?

¿De qué trata Still de Karol G y Bruno Mars? Significado y traducción al español

“Still”, la nueva colaboración entre Karol G y Bruno Mars fue lanzada el pasado 7 de agosto, como parte del tracklist del más reciente álbum de la colombiana: No Me Arrepiento de Sentir Tanto. A través de esta canción, se presenta la historia de alguien que tiene el profundo temor de perder a un ser amado. No obstante, cuenta con la certeza de que, incluso separados, su amor por esta persona prevalecerá. Aquí te compartimos su traducción al español: