Explotan contra Kylie Jenner por usar un fantasy bra de 50 millones de dólares: “Es como si le dieran el balón de oro a Brad Pitt”

Este día Kylie Jenner, novia de Timothée Chalamet se encuentra en tendencia luego de ser parte de una reconocida pasarela de moda de una destacada marca internacional de lencería. Si bien la hermana de Kendall Jenner acaparó todos los reflectores por ser su primera aparición en dicho desfile, en redes sociales se ha generado una gran controversia así como fuertes críticas a Kylie luego de que portara un fantasy bra de 50 millones de dólares.

Portar esta prenda representa, de forma histórica, un honor exclusivo para supermodelos con gran trayectoria dentro de la industria del modelaje, como Adriana Lima, Heidi Klum o Gisele Bündchen, por ejemplo. Muchos internautas han señalado que Jenner no cuenta con dicha característica en la industria por lo que ha recibido duros señalamientos. Por ejemplo, la periodista ecuatoriana Gaby Ruilova, a través de su cuenta de X expresó; "Es como si le dieran el balón de oro a Brad Pitt", refiriéndose a la inexperiencia en la materia del modelaje de Kylie.

¿Qué dijo Kylie Jenner sobre las críticas que ha recibido luego de portar un fantasy bra de 50 millones de dólares?

Hasta el momento la destacada celebridad, ex pareja de Travis Scott, no se ha pronunciado ante los hechos así como tampoco lo ha hecho la marca de lencería. Por otro lado, Jenner fue señalada por un supuesto descuido ya que algunos usuarios han señalado que hacía falta una tira de diamantes en el centro de la pieza. "Yo pienso que se quedó enrollado.", "En la pasarela aún estaba la tira.", “Yo creo que le pasaron una copia idéntica, pero falsa”, fueron algunos de los comentarios por parte de los internautas. Cabe recalcar que hasta el momento no se ha dado a conocer una explicación sobre estas especulaciones.

¿Qué modelos desfilaron con alas en la pasarela de moda donde estuvo presente Kylie Jenner?

Además de Kylie Jenner, otras modelos también desfilaron con las famosas alas de ángel que caracteriza dicho evento. Algunas de ellas fueron Bella Hadid, Gigi Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Irina Shayk, Solange Omon, entre otras. Por otro lado también asistieron y participaron en la musicalización artistas como Megan Thee Stallion, Tate McRae, Katseye y Megan Moroney.