¿Travis Scott sigue enamorado de Kylie Jenner? Esto dicen los rumores en redes sociales
¿Los rumores serán ciertos? Supuestamente Travis Scott sigue enamorado de Kylie Jenner tras dar fuertes declaraciones en un video, te detallamos lo que se sabe
La relación de Travis Scott y Kylie Jenner se ha visto envuelta en muchas polémicas, en especial considerando que ambas personalidades son muy mediáticas. Al darse a conocer su rompimiento, generó mucho escándalo sobre el tema, en especial al darse a conocer posibles rumores de una supuesta infidelidad por parte del rapero.
Caminos de la Vida | Programa 26 Julio 2026
Aunque ya cada uno siguió con su vida después de la separación, parece que la historia de ellos dos no termina; en redes sociales, los rumores sobre un posible enamoramiento entre ellos crecen. Para que no te pierdas los detalles, te explicaremos todo lo que se sabe.
¿Qué pasó con Kylie Jenner y Travis Scott?
Todos los rumores apuntan a que Travis Scott extraña a Kylie Jenner, debido a un supuesto livestream en el que el cantante detalla que todavía la extraña, pero que debido a la infidelidad no es posible regresar con ella. La información fue publicada por la cuenta de @primenova59, donde incluso se menciona que la joven empresaria recibe una manutención infantil de 500 mil dólares al mes para cuidar a los hijos que tienen en común.
Recordemos que no es la primera vez que se inician chismes en redes sociales al respecto; sin embargo, en ningún momento han sido corroborados o negados por parte del rapero estadounidense. Aunque se ve el video del cantante hablando, difícilmente se puede identificar la realidad de sus declaraciones; por ahora, todo se mantiene como un rumor a voces.
¿Con quién engañó Travis Scott a Kylie Jenner?
La noticia de la supuesta infidelidad se dio a conocer en 2022, cuando la modelo Rojean Kar subió contenido sobre el tema, dando a conocer pruebas sobre los hechos. No obstante, Travis Scott habló al respecto, dando su versión de los hechos y negando todos los rumores sobre el tema, pero eso no fue suficiente, ya que la modelo aseguró tener fotos con él y lo retaba a decir la verdad.
Aunque desmintió todos los hechos, a inicios del 2023 formalmente se separaron. Ahora hay que esperar a que el rapero hable más sobre su posible enamoramiento con Kylie Jenner, un chisme que ha generado mucho ruido en redes sociales, en especial considerando que la joven influencer y empresaria mantiene una relación estable con Timothée Chalamet.
Travis Scott shocks fans on livestream, claiming he still misses Kylie Jenner but can't take her back after her cheating, adding she regrets having kids with him and put him on $500K a-month child support. 😳— Nova X (@primenova59) July 26, 2026
"The world don't respect men."
"I can't believe she told me that." pic.twitter.com/pPrhnkoK5C