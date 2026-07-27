¿Travis Scott sigue enamorado de Kylie Jenner? Esto dicen los rumores en redes sociales

La relación de Travis Scott y Kylie Jenner se ha visto envuelta en muchas polémicas, en especial considerando que ambas personalidades son muy mediáticas. Al darse a conocer su rompimiento, generó mucho escándalo sobre el tema, en especial al darse a conocer posibles rumores de una supuesta infidelidad por parte del rapero.

Caminos de la Vida | Programa 26 Julio 2026

Aunque ya cada uno siguió con su vida después de la separación, parece que la historia de ellos dos no termina; en redes sociales, los rumores sobre un posible enamoramiento entre ellos crecen. Para que no te pierdas los detalles, te explicaremos todo lo que se sabe.

¿Qué pasó con Kylie Jenner y Travis Scott?

Todos los rumores apuntan a que Travis Scott extraña a Kylie Jenner, debido a un supuesto livestream en el que el cantante detalla que todavía la extraña, pero que debido a la infidelidad no es posible regresar con ella. La información fue publicada por la cuenta de @primenova59, donde incluso se menciona que la joven empresaria recibe una manutención infantil de 500 mil dólares al mes para cuidar a los hijos que tienen en común.

Recordemos que no es la primera vez que se inician chismes en redes sociales al respecto; sin embargo, en ningún momento han sido corroborados o negados por parte del rapero estadounidense. Aunque se ve el video del cantante hablando, difícilmente se puede identificar la realidad de sus declaraciones; por ahora, todo se mantiene como un rumor a voces.

¿Con quién engañó Travis Scott a Kylie Jenner?

La noticia de la supuesta infidelidad se dio a conocer en 2022, cuando la modelo Rojean Kar subió contenido sobre el tema, dando a conocer pruebas sobre los hechos. No obstante, Travis Scott habló al respecto, dando su versión de los hechos y negando todos los rumores sobre el tema, pero eso no fue suficiente, ya que la modelo aseguró tener fotos con él y lo retaba a decir la verdad.

Aunque desmintió todos los hechos, a inicios del 2023 formalmente se separaron. Ahora hay que esperar a que el rapero hable más sobre su posible enamoramiento con Kylie Jenner, un chisme que ha generado mucho ruido en redes sociales, en especial considerando que la joven influencer y empresaria mantiene una relación estable con Timothée Chalamet.