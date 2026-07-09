ÚLTIMA HORA: Muere Bonnie Tyler, cantante de “Total Eclipse of the Heart”, a los 75 años

La industria de la música se encuentra de luto. Muere Bonnie Tyler, cantante de “Total Eclipse of the Heart” a los 75 años. La noticia de su lamentable fallecimiento se produce meses después de que la británica fuera inducida a un coma para recuperarse de una cirugía intestinal. Bonnie falleció en un hospital en Portugal, país en el que residía desde hace ya varios años.

También te puede interesar: Muere cantante del icónico himno ‘Party Rock Anthem’ a los 37 años

¿De qué murió Bonnie Tyler?

Según informaron los familiares, la artista falleció de manera “inesperada” en un hospital de Portugal mientras recibía atención médica:

“La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, se lee en el escrito. “Por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia”.

A inicios de mayo, la cantante tuvo que ser operada de emergencia debido a una perforación en el intestino. Las molestias comenzaron cuando ésta se encontraba de gira en Londres, Inglaterra, pero no fue hasta que regresó a Portugal que recibió atención médica. Tras la intervención quirúrgica, Bonnie tuvo que ser inducida a coma para facilitar su recuperación. La estrella salió del coma a mediados de junio. Sin embargo, perdió la vida este jueves, debido a complicaciones de la enfermedad.

¿Quién es Bonnie Tyler? Así fue su trayectoria en la música

Bonnie Tyler destaca como una de las voces con mayor reconocimiento en la década de los 80. Su trayectoria comenzó a finales de los 70, con canciones como “It’s a Heartache”; pero no fue hasta los 80 que alcanzó la fama a nivel global gracias a la canción “Total Eclipse of The Heart”, la cual fue adaptada al español y también cuenta con una versión en inglés con francés.

El éxito de “Total Eclipse of the Heart” llevó a Bonnie a un nuevo nivel de fama, pues su sencillo superó incluso a “Billie Jean” de Michael Jackson en Estados Unidos y Reino Unido. Otras canciones populares de la británica incluyen temas como "Holding Out for a Hero", "If I Sing You a Love Song", "More Than a Lover" y "If You Were A Woman".

Descanse en paz, la emblemática Bonnie Tyler.