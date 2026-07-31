Muere “Rosie, la Remachadora”, icono feminista de la Segunda Guerra Mundial, a los 100 años

Muere Jeanne Gibson, una de las últimas mujeres que fueron inspiración para la campaña de “Rosie, la Remachadora”, el gran icono feminista de la Segunda Guerra Mundial. Su lamentable deceso fue anunciado por los Parques Históricos del Pacífico a través de un comunicado vía redes sociales. Jeanne tenía 100 años.

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“Con profunda tristeza les comunicamos el fallecimiento de Jeanne Gibson, conocida como "Rosie, la Remachadora", de 100 años. Falleció el 29 de julio de 2026”, se lee en la publicación realizada vía Instagram. "Nuestros pensamientos están con todos los que conocieron y amaron a Jeanne, especialmente con sus compañeras de Rosies y los muchos amigos cuyas vidas tocó”.

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¿Quién fue Jeanne Gibson, la mujer que inspiró a “Rosie, la Remachadora”?

Jeanne Gibson fue una de las mujeres que sirvió como inspiración para la campaña de “Rosie, la Remachadora”. Con tan sólo 18 años, dejó su hogar en Minnesota para convertirse en soldadora en los astilleros Todd Pacific en Seattle. Contribuyó a la construcción de los destructores que combatieron en la Segunda Guerra Mundial y sirvió para el Cuerpo de Transporte del Ejército en Alaska.

Posteriormente, obtuvo un doctorado y se dedicó a la enseñanza durante más de 30 años. En 2024, Jeanne y el resto de las “Rosie” fueron honradas con una Medalla de Oro por parte del Congreso.

¿Quién era “Rosie, la Remachadora”?

“Rosie, la Remachadora” fue un icono cultural y feminista de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras millones de hombres hacían frente en batalla, el gobierno de la Unión Americana lanzó una campaña de reclutamiento masivo, dirigido al género femenino, con el personaje de “Rosie”, el cual encarnaba la fuerza de cerca de seis millones de mujeres que se integraron a la fuerza laboral militar e industrial y contribuyeron a la construcción de aviones y demás equipo de artillería. Jeanne Gibson fue una de las “Rosies” que se unieron al llamado.

Descanse en paz, Jeanne Gibson.