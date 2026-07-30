Natalie Portman comparte nuevas fotos de su embarazo y conmueve a sus fans

Natalie Portman decidió dejar entrar a sus seguidores a su vida privada con una hermosa fotografía que compartió de su embarazo, la cual emocionó a millones de seguidores. La fotografía se encuentra en su cuenta de Instagram y ella aparece luciendo muy hermosa mientras acaricia su vientre mientras posa frente a un balcón iluminado por luz natural. Un detalle que enamoró a los fans fue el breve pero bello mensaje que dejó en la imagen: “Counting the days until we meet you” (“Contando los días hasta que nos conozcamos”), dejando claro que la llegada de su bebé está cada vez más cerca.

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La fotografía de Natalie Portman que conmovió a sus seguidores

La imagen fue captada por la fotógrafa Shelby Duncan y muestra a la actriz luciendo una camisa azul abierta mientras sostiene su vientre entre sus manos con una bonita expresión llena de serenidad. Como era de esperarse, en pocas horas logró acumular miles de “Me gusta” y comentarios de seguidores, amigos y colegas de la industria del entretenimiento.

¿Quién es el padre del tercer bebé de Natalie Portman?

Este bebé será el tercer hijo de Natalie Portman y el primero junto al productor musical francés Tanguy Destable, conocido artísticamente como Tepr, con quien mantiene una relación desde 2025. Sus otros dos hijos son Aleph y Amalia, los cuales comparte con el coreógrafo Benjamin Millepied, del que se divorció en 2024 tras más de diez años de relación.

¿Qué hace actualmente Natalie Portman?

Actualmente, Portman reside en París. En esta etapa de su vida ha revelado que ha encontrado el equilibrio perfecto entre su vida familiar, su carrera como actriz y los proyectos de su productora. Es por eso que hoy vive la maternidad de forma diferente en comparación a como lo hizo con sus otros dos hijos. Hoy vive el proceso con mayor tranquilidad y sin la necesidad de buscar respuestas en libros o redes sociales.