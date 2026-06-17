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¡Le gana a Messi! La MILLONARIA cantidad de dinero que se lleva Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026, ¿es el jugador de Portugal el mejor pagado de la temporada?

El astro portugués vuelve a ser tema de conversación por los millonarios ingresos que genera dentro y fuera de las canchas.

Cristiano Ronaldo supera a Messi: la fortuna que gana durante el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo supera a Messi: la fortuna que gana durante el Mundial 2026|CAnva-@cristiano-@leomessi

Escrito por: Hugo Pantoja

Recientemente se dio a conocer que Cristiano Ronaldo continúa consolidándose como una de las figuras más rentables del deporte mundial. Pues durante los primeros días de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el portugués ha llamado la atención gracias a la supuesta millonada que recibe gracias a temas como contratos deportivos, patrocinio y acuerdos comerciales.

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Este año, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se presenta como la más grande de la historia con 48 equipos participantes y tres naciones sedes (Canadá, México y Estados Unidos). Y a pesar de que la competencia futboleracompetencia futbolera ya está en marcha, existe una contienda que marca una gran diferencia entre todos los jugadores y que ahora presenta un escenario en el que el portugués Cristiano Ronaldo superó a Messi: El dinero generado durante la fiesta futbolera.

¿Cuánto dinero ha generado Cristiano Ronaldo en los últimos 12 meses?

Un reciente estudio señala que el jugador Cristiano Ronaldo encabeza el ranking por cuarto año consecutivo, en donde se estima que en los últimos 12 meses ha generado poco más de 300 millones de dólares, lo que lo posiciona no solo como el futbolista mejor pagado, sino como el mejor deportista.

De acuerdo con lo que se ha señalado, la extensa fortuna se debe a 235 millones de dólares que gana jugando para el Al-Nassr, con sede en Arabia Saudita, en la Liga Profesional Saudí. Los 65 millones restantes provienen de contratos con marcas como Nike, Binance, entre otras, y de la marca CR7, además de sus apariciones públicas, licencias y artículos de colección.

¿Cuánto dinero ha generado Lionel Messi en los últimos 12 meses?

Como era de esperarse, el segundo en la lista es el argentino Lionel Messi, quien al jugar para el Miami CF, ganó alrededor de 140 millones de dólares, lo que lo coloca como uno de los futbolistas mejor pagados.

De acuerdo con el ranking se estima que por lo menos 70 millones provienen de sus ganancias como jugador, además de incentivos de rendimiento y acuerdo de reparto de ingresos vinculados a alianzas del club con Apple y Adidas. Del mismo modo, se ha sellado que los 70 millones restantes provienen de su cartera de negocios fuera de las canchas en tratos con marcas como PepsiCo o la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita.

De acuerdo con el estudio declarado por Ruman Baigl, la diferencia entre la fortuna de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi es de aproximadamente 150 millones, donde la fortuna del portugués supera al doble la fortuna del argentino, cifra que se debe tomar en cuenta; podría variar de manera importante si se toma en cuenta que la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ apenas ha comenzado.

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