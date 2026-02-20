La última entrevista de Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy: “Nadie me culparía si me encerrara en mi habitación y pasara dos semanas llorando”

Antes de morir, Eric Dane tuvo una conversación de forma virtual en donde dio declaraciones sobre cómo fu que tomó su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y cómo es que comenzó a vivir con los síntomas que esta enfermedad neurodegenerativa provoca en las personas que la padecen.

Te puede interesar: Este fue el ÚLTIMO trabajo de Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy antes de morir

“No tengo motivos para estar de buen humor en ningún momento del día, nadie me culparía si me encerrara en mi habitación y pasara dos semanas llorando”, dijo el actor en el evento que organizó la plataforma de medicina Synapticure. Durante esta charla Dane recalcó que tuvo que replantear su forma de existir y de relacionarse con su entorno.

Desde que fue diagnosticado con ELA, Eric Dane se dedicó a compartir su experiencia y concientizar a cualquier lado que fuera sobre la terrible enfermedad que es la esclerosis, además de apoyar la investigación para encontrar una cura. Por medio del comunicado que mandó su familia para confirmar su muerte, destacan:

"A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concientización y la investigación, decidido a marcar una diferencia para otras personas que enfrentan la misma batalla. Será profundamente extrañado y recordado siempre con amor. Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por la enorme muestra de cariño y apoyo que recibió. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento tan difícil".

Noticia en desarrollo.