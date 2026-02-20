Este fue el ÚLTIMO trabajo de Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy antes de morir

Lamentablemente este 19 de febrero se dio a conocer la terrible noticia del deceso de Eric Dane, actor estadounidense de 53 años que fue reconocido mundialmente por su papel del doctor "Mark Sloan" en la reconocida serie de Grey´s Anatomy. El actor luchó contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema nerviosos y la cual le fue diagnosticada el pasado mes de abril de 2025.

A pesar de la dura batalla que enfrentaba, Dane continuó trabajando en proyectos importantes tanto en televisión como personales, uno de ellos fue la colaboración con la organización I AM ALS donde fue defensor activo de la campaña “Push for Progress” que buscaba recaudar fondos federal, asimismo, participó en ALS Network para acelerar la investigación sobre esta enfermedad que no tiene cura.

Debido a su entrega y compromiso, el actor fue nombrado como Defensor del Año por la ALS Network, sin embargo, por la afectación que atravesaba le fue imposible acudir físicamente a la ceremonia, pero a través de un video agradeció el reconocimiento.

¿Cuál fue el último trabajo de Eric Dane?

Como se mencionó anteriormente, pese a que Eric Dane atravesaba por una situación delicada de salud logró participar en la serie "Mentes Brillantes" donde interpretó a Matthew, un bombero que fue diagnosticado con ELA, la misma enfermedad que atravesaba en la vida real lo que acercó más a su personaje con el actor, durante el episodio 9 de la segunda temporada se logra ver a Dane en silla de ruedas haciendo hincapié en el avance degenerativo que causa la enfermedad, asimismo, muestra el impacto psicológico que atraviesa su personaje, así como la dura lucha que lleva junto con su familia y el miedo de no saber qué pasará en el futuro por lo que acude con Dr, Oliver Wolf, interpretado por Zachary Quinto.

En este episodio la actuación de Dane fue calificada como honesta y empática por lo que en redes sociales los mensajes de apoyo no se hicieron esperar.