Estos son los actores que han dejado su mensaje de despedida por la muerte de Tim Curry

Una noticia terrible, la muerte de Tim Curry a sorprendido a todos, en especial al tratarse de un actor que le dio vida al personaje "ESO", el payaso malvado que se encargó de generar temor a diversos jóvenes y adultos.

Ante su muerte, son varios los actores quienes han dejado su mensaje de despedida, subiendo fotos juntos o recordando los momentos que experimentaron. Dentro de los que se destaca Robert De Niro, Bill Skarsgård, Rob Schneider y Santiago Segura. Incluso, el mismo Snoopy, que tiene su propia cuenta de X, se destacó por dejar una triste imagen de despedida, dejando pequeños mensajes lamentando los hechos y resaltando el gran actor que fué.

¿Por qué Tim Curry estaba en una silla de ruedas?

Lamentablemente en el 2012, el actor Tim Curry sufrió un derrame cerebral severo mientras estaba en su casa a los 66 años, padecimiento que le generó parálisis parcial y ciertas dificultades al momento de hablar, razones por las que siempre lo vimos postrado en una silla y acompañado de alguien más para ayudarlo.

Aun así su padecimiento de salud nunca lo detuvo, ya que en varias ocasiones lo veíamos en importantes convenciones, alfombras rojas o eventos que hicieran alusión a alguno de los personajes que interpretó.

¿Cuál fue la última película en la que participó?

Dentro del historial de películas de Tim Curry, se observa que la cinta más reciente en la que participó fue en la de Stream del 2024, relato en la que una familia se va de vacaciones a un hotel, lo que no esperan es quedarse atrapados junto a terribles asesinos macabros.

El artista interpretó al personaje de Lockwood, aunque había hecho un pequeño cameo en la cinta, se sabe que iba a tener participación extensa en la secuela, con su muerte se desconoce lo que vaya a pasar.

Por esas razones, varios actores y el público lamentan los hechos, ya que siempre fue una personalidad entregada al trabajo, haciendo múltiples apariciones. Las redes se han llenado de mensajes de despedida por su muerte.