¿Se retira? Ariana Grande está “devastada” por críticas a su cuerpo y decide alejarse de la música y actuación: “ha puesto todos sus proyectos en espera”

Ariana Grande en los últimos días se ha encontrado en el ojo del huracán, ya que en redes sociales ha sido fuertemente señalada por los cambios drásticos que ha tenido en su físico, recibiendo críticas constantes sobre su apariencia.

Ante toda la atención que ha recibido la joven, se ha dado a conocer que esta devastada por críticas a su cuerpo, tomando la decisión de alejarse de la música y actuación, poniendo proyectos en espera. Te detallaremos qué fue lo que pasó.

¿Por qué Ariana Grande bajó tanto de peso?

Es una realidad que Ariana Grande a sido víctima de fuertes críticas sobre su apariencia, ya que después de su aparición en Wicked, era notable la delgadez de su cuerpo, situación que provocó que varios de sus fanáticos se alertarán por los hechos.

Según fuentes cercanas de la joven artista, detallaron que posiblemente la cantante vaya a poner sus proyectos en espera, buscando alejarse de la música y actuación, debido a que ella no esperaba sufrir de mucho odio por parte de los internautas.

Por ejemplo, recientemente anunció que se retira de la obra de teatro "Sunday in the Park with George", donde comparte el escenario junto al actor Stephen Sondheim, el actor que igualmente participó en "Wicked" (película).

El representante de la cantante, detalló que la decisión de la artista es con la finalidad de tomarse un descanso, buscando alejarse temporalmente del ojo público al terminar su gira "The Eternal Sunshine", poniendo varios proyectos en espera.

¿Qué padecimiento tiene Ariana Grande?

Ante la apariencia de Ariana Grande en los últimos días, se han generado especulaciones sobre el estado de salud de la cantante. Algunos fanáticos señalan que podría tratarse de anorexia.

Sin embargo, la cantante no ha dado declaración sobre el tema, por lo que se desconoce la razón de su delgadez. Recordemos que no es la primera vez que es víctima de comentarios sobre su cuerpo, eso ya había ocurrido en el 2023.

Ante la noticia de alejarse de la música y actuación, muchos usuarios están desilusionados sobre los hechos, por ahora hay que esperar a nuevas notificaciones de la cantante por su pausa en el mundo de la farándula.