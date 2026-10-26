AuronPlay, El Rubius, Spreen y los gamers que se han despedido de El Komanche, tras su muerte a los 30 años

Durante la madrugada de este lunes 26 de octubre la comunidad de streamers de habla hispana se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido como El Komanche. Ante esta lamentable noticia se ha generado una ola de reacciones tanto de fans como de seguidores y algunas figuras del gremio como AuronPlay, Ibai Llanos y Spreen quienes recordaron al creador de contenido con cariño y respeto.

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Tras confirmarse la muerte del creador de contenido salvadoreño de 30 años en Monterrey, Nuevo León, AuronPlay, streamer español, reveló que se encontraba sorprendido debido a que había hablado con su amigo apenas hace unos días.

¿Quiénes se han despedido de El Komanche y qué dijeron?

Raúl Álvarez Genes mejor conocido como AutonPlay expresó su sentir ante la muerte de El Komanche. A través de redes sociales publicó un emotivo mensaje en el que expresó el dolor que le provocó la pérdida de su amigo: “Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho. Hace apenas 4 días estuvimos hablando. No te imaginas lo que te voy a echar de menos y el vacío que dejas en mi”.

El streamer español también contó que, después de La Velada del Año, Komanche había cambiado sus vuelos para quedarse unos días en su casa, un gesto que recordó con especial cariño. Asimismo, AuronPlay destacó los momentos que compartieron y aseguró que nunca olvidará las risas y experiencias que vivieron juntos y finalizó su mensaje destacando que siempre lo recordara:” Las carreritas ahora tendrán un hueco que jamás se podrá reemplazar, pero jugaremos por ti, para hacerte reír allá donde estés”.

Por su parte, Ibai Llanos publicó un mensaje breve, pero afectuoso: “Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida. Abrazo y cariño para toda su familia”. Mientras que el streamer colombiano Westcol también se pronunció y pidió prudencia y respeto hacia los amigos y familiares de Carlos Mauricio Gómez.

Descansa en paz komanche 🕊️ Merecen prudencia sus amigos y familiares.. respeto. — WESTCOL (@WestCOL) October 26, 2026

Otro creador de contenido que utilizó sus redes sociales para despedir a su colega fue el youtuber argentino Iván Raúl Buhajeruk Fernández quien es conocido en el mundo digital como Spreen. A través de X reconoció que llevaba horas devastado, sin saber qué decir y recordó que aunque había tenido diferencias con Komanche, ambos lograron resolverlas cuando volvieron a encontrarse. Además, subrayó la importancia de reconocer que los problemas de salud mental son reales.

Estoy hace horas devastado sin saber qué decir Las enfermedades mentales existen, son reales y son una mierda Cuídense mucho y cuiden a todos sus seres queridos, cuiden a la gente que los rodea, porque nunca sabemos por lo que está pasando el otro. La vida es muy corta, algunas veces más corta de lo que imaginamos, disfrútenla, aprécienla y ayuden a los demás a que puedan apreciarla también Komanche, tuvimos nuestros roces por boludeces de jueguitos, supimos solucionarlas y años después pudimos reencontrarnos de nuevo. Me quedó pendiente darte lo que me habías pedido en la velada porque no pudimos encontrarnos, espero algún día volver a tener esa oportunidad, Descansa en paz Muchas fuerzas a todos sus familiares — spreen (@SpreenDMC) October 26, 2026

Finalmente, El Rubius expresó mediante una historia de Instagram que compartió grandes momentos, varias risas y recuerdos y hoy que ha partido todo lo vivo lo llevará con él e incluso hizo hincapié que en muchas ocasiones la vida no fue justa con Komanche pero él nunca se rindió.

“Hoy se ha ido alguien con quien he tenido la suerte de compartir muchas risas, grandes momentos y recuerdos que siempre llevaré conmigo.Descansa en paz hermano. La vida no siempre fue justa contigo pero nunca perdiste esa energía tan tuya que contagia a todos los que te rodeaban. Espero que sigas repartiendo esa alegría allá en donde estés”.

¿Quién era El Komanche?

Carlos Mauricio Gómez era un streamer y creador de contenido originario de El Salvador, conocido en internet como Komanche. Su nombre ganó popularidad gracias a sus transmisiones, los videojuegos y eventos digitales. Sin embargo, logró consolidarse en el mundo digital tras su participación en la organización de los Squid Craft Games, una competencia de Minecraft inspirada en la serie El juego del calamar, en la que participaron creadores populares como AuronPlay y El Rubius.

Su representante, Byron Reyes, confirmó el fallecimiento después de comunicarse con la familia. En sus publicaciones también destacó el cariño que Komanche sentía por su país y recordó que tenía proyectos en marcha. Asimismo, escribió: “El ‘bullying’ a cualquier escala no es un juego”.