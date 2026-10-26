Muere El Komanche: esta la última publicación del streamer antes de ser hallado sin vida en su hogar

El mundo de las redes sociales se viste de luto una vez más. Muere Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo del internet como El Komanche. El streamer fue hallado sin vida al interior de su domicilio en Monterrey, Nuevo León, días después de compartir una desgarradora publicación vía X: “Los días simplemente no mejoran”; escribió el creador de contenido de origen salvadoreño el pasado 19 de octubre.

Los días simplemente no mejoran — komanche 🇸🇻 (@Komanch) October 19, 2026

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Así se confirmó la noticia de la muerte de El Komanche

El Komanche fue hallado sin vida al interior de su hogar en Monterrey, Nuevo León, la noche del domingo, 25 de octubre. Si bien la noticia comenzó a circular durante las últimas horas del fin de semana, no fue hasta pasada la medianoche que su manager, Byron Reyes, confirmó el lamentable deceso a través de una historia vía Instagram: “Es una noticia confirmada, ya conversé con su familia”.

¿De qué murió El Komanche?

De momento, no se ha compartido la causa oficial del deceso. No obstante, se especula que el creador de contenido se habría quitado la vida tras pasar por un período complicado. Según relatan sus seguidores, el oriundo de El Salvador había compartido vía stream que estaba pasando por días difíciles. De hecho, llegó a comentar que lo único que lo mantenía “con vida” era el futuro lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6). Por su lado, Byron Reyes comentó: “El bullying a cualquier escala no es un juego”, justo después de dar a conocer la desgarradora noticia.

¿Quién era El Komanche?

Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido en las redes sociales como El Komanche, destacó por ser un reconocido streamer y creador de contenido de origen salvadoreño. La celebridad de internet nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, en San Vicente. Su carrera en redes comenzó en 2015, tras realizar transmisiones sobre videojuegos, pero no fue hasta 2020 que comenzó a ganar mayor reconocimiento tras jugar Just Chatting, Minecraft, Grand Theft Auto y Fortnite, entre otros.

Conforme fue ganando reconocimiento en internet, comenzó a colaborar con otras grandes celebridades del medio, como AuronPlay, El Rubius y Fernanfloo, por mencionar algunos.

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