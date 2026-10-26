Muere famoso streamer “El Komanche” a los 30 años de edad; esto se sabe hasta el momento?
El medio digital y de redes sociales de encuentra de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de uno de los streamers más reconocidos.
La industria del stream y las redes sociales se encuentran de luto luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido como "El Komanche", un reconocido streamer salvadoreño de 30 años de edad que lamentablemente perdió la vida. La noticia fue confirmada durante la madrugada de este lunes 26 de octubre por el representante y amigo del influencer, Bryron Reyes. La noticia ha conmovido a todos sus seguidores asó como amigos y colegas. Figuras como Alana Flores y Westcol se sumaron con mensajes de condolencias a través de sus redes sociales.
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