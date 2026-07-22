¿Bebé entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet? Esto es lo que se sabe al respeto

La relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet ha dado mucho de que hablar, en especial por las múltiples apariciones que han hecho en publico, además de las publicaciones que han hecho en redes sociales.

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Sin embargo, en los últimos días los ojos se han colocado sobre ellos, en especial al darse a conocer el rumor sobre un supuesto bebé entre ellos. Te detallaremos todo lo que se sabe al respecto.

¿Kylie Jenner tiene un nuevo bebé?

En redes sociales rápidamente se ha difundido la noticia sobre un nuevo bebé entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet, debido a una foto en la que vemos a la influencer mostrar una enorme barriga de embarazo, acompañado del siguiente texto:

“Can’t wait to meet you Timothée Jr.”

A simple vista parece una publicación realizada en las historias de Instagram, generando todo tipo de reacciones sobre el tema. Pero no nos ilusionemos, ya que solamente se trata de una noticia falsa, ya que el domingo la pareja fue vista juntos y no había señal de ningún embarazo.

¿Cuántos hijos tiene Kylie Jenner?

Antes de iniciar su noviazgo con Timothée Chalamet, Kylie Jenner ya contaba con dos hijos de su anterior relación con Travis Scott. Su primer hija fue Stormi quien nació en el 2018, después llego Aire en el 2022.

Su relación con el reconocido rapero termino en el 2022, debido a las vidas que manejaban ambos, además de que le daban mayor prioridad a sus carreras. Aun así su noviazgo termino bien, por lo que se están enfocando a mantener una buena crianza de sus hijos.

Dentro de su ruptura hubo muchos rumores sobre el tema, donde se señalaba una supuesta infidelidad, pero fue un chisme que ambos negaron en todo momento.

En sencillas palabras, el nuevo bebé entre ambas personalidades es falso, ya que ambos se mantienen en una buena relación. Por lo mientras, se mantiene en su relación estable, donde los vemos saliendo constantemente.