ÚLTIMA HORA: ¿De qué murió Dolly Parton? Esto se sabe sobre la causa de muerte de la reina del country

Este 25 de agosto se confirmó una noticia que tomó por sorpresa al mundo de la música: murió Dolly Parton, ícono del country a nivel mundial, a los 80 años de edad. Su familia NO ha revelado una causa de muerte, aunque recientemente se había hablado sobre los problemas de salud que aquejaban a la cantante, compositora y empresaria.

El comunicado que confirmó el fallecimiento afirma que Dolly "murió pacíficamente en su casa de Nashville", sin dar más detalles sobre causas.

Hace tan solo unos días, el 21 de agosto, afirmó para People que estaba teniendo complicaciones de salud, aunque le gustaba mantenerse ocupada. "Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los cuales no presté atención cuando estaba cuidando de Carl [su esposo, fallecido en 2025]", dijo. "He tenido algunos problemitas, a veces me mareo y me deshidrato. Y estoy deshidratada", mencionó días atrás.

El 14 de agosto Dolly Parton hizo una presentación en video para anunciar la nueva atracción de uno de sus parques temáticos, lo cual llamó la atención porque no estuvo ahí en persona. "Mi doctor de Nashville me cortó las alas y me dijo: 'tú no vas a volar esta semana'. Y si tu doctor te dice que no vas a volar esta semana, no lo vas a hacer".

Dolly Parton había cancelado su residencia en Las Vegas

A principios de mayo Dolly Parton dio a conocer que había cancelado su residencia en Las Vegas, la cual previamente había sido pospuesta para septiembre de este año. En ese entonces afirmó que se encontraba reaccionando bien a los medicamentos y estaba en tratamiento.

La cantautora no solía dar actualizaciones específicas sobre su salud, pero anteriormente había informado que tenía padecimientos relacionados con piedras en los riñones.

Originalmente la residencia en Las Vegas iba a llevarse a cabo en diciembre de 2025, con 6 presentaciones en el Caesars Palace. Se trataba de la primera agenda de conciertos de Parton desde que terminó su gira Pure & Simple en 2016.