¿Quién es ‘Clavicular’, y cómo se hizo famoso el influencer que está siendo acusado de abuso a un menor?

Braden Peters, mejor conocido dentro de la comunidad digital como Clavicular, es un streamer de origen estadounidense que a la edad de 20 años ganó gran popularidad por sus contenidos de “looksmaxxing” en TikTok y Kick, además de sus transmisiones IRL. No obstante, en septiembre del 2026, el creador de contenido fue acusado de abusar de una persona, obligándola supuestamente a mantener relaciones sexuales por medio de sustancias ilícitas.

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¿Quién es Braden Peters o "Clavicular" como se le conoce en internet?

Braden Peters o Clavicular, como se le conoce dentro del mundo digital, es un streamer de Kick y modelo de 20 años que se colocó dentro del ojo público por encabezar el movimiento digital "looksmaxxing", caracterizado por promover prácticas físicas extremas. Además, el joven creador de contenido ha participado en pasarelas internacionales de moda y protagonizado diversas controversias legales y escándalos públicos.

¿De qué se acusa a Clavicular?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Braden Peters, enfrenta actualmente cargos criminales graves en Massachusetts, estos relacionados con un cargo de violación, un cargo de suministrar sustancias (drogar) para abuso sexual y proveer alcohol a una menor de edad.

Autoridades encargadas del caso señalan que los hechos supuestamente ocurrieron en mayo del 2025, contra una joven de 16 años, por lo que, de ser declarado culpable, el creador de contenido podría enfrentar una condena de entre 10 años y cadena perpetua.

¿Cuál es la situación legal del creador de contenido?

A pesar de estos cargos, el streamer también suma diversos arrestos, pues el modelo ha sido condenado en Florida a seis meses de libertad condicional por dispararle a un caimán en los Everglades, esto después de haber sido detenido en Arizona por supuesta posesión de esteroides e instigar a peleas para poder generar contenido.