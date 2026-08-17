¿Quién es Luna Martínez, la cantante y creadora de contenido mexicana que “superó" a Taylor Swift en los charts de Apple Music?

Luna Martínez es una creadora de contenido y cantante, quien se ha colocado dentro del centro de los reflectores, tras darse a conocer que se posicionó por encima de la multifacética e ícono de la música Taylor Swift en los charts de Apple Music. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la mexicana ha subido dentro de la lista de éxitos con POSTAPOCALIPSIS, su álbum debut de 14 canciones, éxito que ha sido celebrado por la creadora de videos en internet desde sus redes sociales, donde reconoció con humo el hito.

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¿Por qué se dice que Luna Martínez "superó" a Taylor Swift en los charts de Apple Music?

Recientemente, se ha comenzado a señalar que la creadora de contenido de origen mexicano Luna Martínez superó a Taylor Swift de manera temporal, a la estadounidense, tras el lanzamiento de su álbum debut "Post-Apocalipsis" el 15 de agosto de 2026. Colocando, posicionar sus nuevos sencillos en por lo menos cuatro lugares por encima de Taylor, esto dentro del chart de canciones de Apple Music México, suceso que ha sido celebrado por la comunidad nacional.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, este acontecimiento ocurrió gracias a la enorme y organizada comunidad de fans de la creadora de contenido independiente, hecho que la mexicana celebró con orgullo desde sus redes sociales al comentar que "oficialmente bloqueamos a Taylor Swift de los charts".

¿Quién es Luna Martínez?

Marcela Martínez Luna, mejor conocida como Luna Martínez, es una popular creadora de contenido, cantante y compositora mexicana, nacida en Tepic, Nayarit, en 1997. El contenido digital de Luna abarca desde vlogs de comida y tutoriales de belleza hasta análisis de misterios y teorías conspirativas, ámbitos que le han permitido consolidar una gran comunidad digital, la cual, gracias a su apoyo y actividad, le consiguió a la influencer el gran reconocimiento.