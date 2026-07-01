“Seguiré adelante": Danny Glover habla por primera vez sobre su diagnóstico médico

En las últimas horas, Danny Glover conmovió y preocupó a sus seguidores tras hablar abiertamente sobre su diagnóstico de Alzheimer, enfermedad que, de acuerdo con sus palabras, ha transformado tanto su cuerpo como su mente. No obstante, el actor y músico ha puesto con su testimonio la importancia de la salud cuando se padece de enfermedades degenerativas.

Ahora lee: Lao Tsé, pensador chino: Sobre el verdadero valor de ser fuerte: “El que vence a los demás es fuerte; el que se vence a sí mismo es poderoso”

¿Qué se sabe sobre la enfermedad de Danny Glover y su diagnóstico de Alzheimer?

Recientemente, el actor Danny Glover, famoso por películas como Arma mortal, señaló que fue diagnosticado en 2022 con Alzheimer, enfermedad que le ha llevado a afrontar diversos problemas en su vida, y es ahora que ha decidido compartir su testimonio.

Durante una reciente entrevista, el actor estadounidense señaló que, a pesar del diagnóstico, aún tiene a su hija, a sus amigos y señaló que "la vida sigue", frase que demuestra la resiliencia de Danny Glover frente a una enfermedad que ha transformado su vida por completo.

🚨 NEW IN HOLLYWOOD: Actor Danny Glover has revealed that he has been diagnosed with Alzheimer’s disease, sharing that he received the diagnosis in 2022 and is now choosing to speak publicly about his journey. ❤️🧠🙏 pic.twitter.com/rxZ4M5krgN — Chad Ledger (@TheChadLedger) July 1, 2026

El actor, casi 80 años, reveló el pasado 30 de junio que padece la enfermedad, esto a la cadena NBC, con el objetivo puntual de colocar el tema sobre la mesa y visibilizar la enfermedad. Con este acto, el actor también pretende transmitir un mensaje de esperanza para quienes luchan contra una situación similar.

¿Qué es el Alzheimer, la enfermedad que padece el actor Danny Glover?

De acuerdo con la ciencia médica, el Alzheimer es un trastorno degenerativo y progresivo, el cual destruye con el paso del tiempo la memoria, la capacidad de pensamiento y la habilidad para realizar diversas tareas cotidianas. Esta enfermedad suele afectar principalmente a adultos mayores. A pesar de que hasta ahora no se ha encontrado una cura, al ser una enfermedad degenerativa, existen diversos tratamientos que pueden ayudar a organizar la vida cotidiana.