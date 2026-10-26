Días antes de morir, Komanche pidió prestados 5 mil dólares para pagar una deuda tras perder patrocinios

Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido como Komanche, fue un streamer salvadoreño, quien el 25 de octubre del 2026 fue encontrado sin vida en una vivienda en Monterrey. Desde su muerte, se han revivido ciertos momentos de la personalidad y algunos comentarios.

En redes sociales, se ha revivido el momento en que el joven durante un "En VIVO" en TikTok, pedía a uno de sus fans que le prestará dinero para pagar una deuda, solicitando un aproximado de 5 mil dólares, después de eso detalló que después de ser funado y cancelado perdió patrocinios, asegurando que con esa cantidad podía salir de sus problemas financieros. En sus redes sociales se veía que su situación económica y emocional no mejoraba.

¿Cuál fue la funa que tuvo el Komanche?

El escandalo comenzó a principios de septiembre, donde el Komanche fue señalado por la influencer Fernandavaal de abuso y acoso sexual, aunque el steamer mostró mensajes donde defendía su versión.

Al poco tiempo, otra creadora de contenido salió a contar su experiencia, detallando que no eran las únicas en vivir una situación así con él. Situaciones por las que perdió patrocinios, afectaciones económicas por las que tuvo que vender su Tesla, vehículo que tenía poco tiempo de adquirir.

¿Cuándo fue el último stream de el Komanche?

Antes de su muerte, el Komanche realizó un último stream realizado fue mientras jugaba Elden Ring, donde el creador de contenido agradeció a todos los usuarios que se habían conectado a su transmisión, en especial considerando que el número había descendido considerablemente.

Se menciona que aproximadamente la transmisión se realizó a mediados de octubre, unas semanas antes de ser encontrado muerto. Hasta el momento, se menciona que la investigación sobre los hechos continua, pero se estima que fue por suicidio, ya que no hay huellas de violencia en el domicilio.

Mientras que en su Instagram, podemos ver que la última publicación fue el 30 de agosto, en el que vemos al creador de contenido hacer Lip Sync mientras tira al aire billetes, en donde varios usuarios dejaron comentarios de despedida.