EJAE, la voz de Rumi en KPop Demon Hunters, se casó con su prometido Sam Kim en una romántica boda en Corea del Sur

Es oficial, EJAE, la cantante que se volvió mundialmente conocida por darle vida a la voz de Rumi en las canciones de Kpop Demon Hunters; se casó con Sam Kim en una ceremonia privada que se llevó a cabo el pasado 17 de octubre de 2026. De acuerdo con Vogue, la ceremonia se celebró en un jardín llamado Stage 28. La ceremonia fue muy significativa para la cantante, pues se hizo cerca de donde vivieron sus abuelos en su infancia. La revista Vogue ha compartido diferentes fotografías de los recién casados que ya están dando que hablar en redes sociales.

También te puede interesar: Kpop Demon Hunters llega al videojuego para niños Toca Boca World, y así podrás jugar con tus personajes favoritos desde tu celular

¿Dónde se casaron EJAE y Sam Kim?

La ceremonia tuvo lugar en Stage 28, un espacio que resulta guardar un significado especial para EJAE. La cantante contó que en su infancia ella solía explorar esos jardines y caminar por las colinas junto a su abuelo. Por si fuera poco, reveló que también en ese mismo lugar su hermano se casó, por lo que el recinto tiene un significado muy especial para la familia.

The ‘KPop Demon Hunters’ star Ejae married on October 17 in Korea, with a wedding wardrobe that included custom Danielle Frankel and Zac Posen looks and a traditional Paebaek ceremony. https://t.co/eGyJ4BEPK3 — Vogue Magazine (@voguemagazine) October 19, 2026

¿Cómo fue el vestido de novia de la cantante de K-pop Demon Hunters?

En las fotografías difundidas por Vogue se ve a EJAE luciendo tres vestidos diferentes durante la ceremonia. Uno fue un vestido personalizado de Danielle Frankel, con una silueta moderna, detalles de tul y un acabado muy delicado. También usó un diseño de Zac Posen para la recepción y un tercer vestido para la fiesta. En cuanto al novio, llevó un esmoquin confeccionado a la medida, y después usó uno blanco diseñado por Zac Posen.

También te puede interesar: Lanzan nuevo set de cartas coleccionables de Kpop Demon Hunters; perfecto para regalar a un fan de las Guerreras Kpop

¿Cuánto tiempo llevan juntos EJAE y Sam Kim?

La historia de la feliz pareja comenzó en mayo de 2017, cuando un amigo en común los juntó para un trabajo de composición musical. Lo que inició como una simple colaboración creativa se convirtió en una relación sentimental que duró varios años. Sam le propuso matrimonio en junio del 2025 en un parque de Brooklyn que significaba mucho para los dos.