Kpop Demon Hunters llega al videojuego para niños Toca Boca World, y así podrás jugar con tus personajes favoritos de Las Guerreras Kpop desde tu celular

Llegó el momento para que los fans de KPop Demon Hunters disfruten de los personajes de otra manera. Resulta que ahora podrás jugar con tus personajes favoritos en Toca Boca World el próximo 27 de octubre de 2026. La actualización de este reconocido videojuego para celulares traerá para los más pequeños diseños inspirados en HUNTR/X y los Saja Boys, además de vestuarios, música y herramientas para crear historias personalizadas dentro del videojuego infantil.

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¿Qué personajes de Las Guerreras Kpop llegarán a Toca Boca World?

Si te emociona esta nueva colaboración con Kpop Demon Hunters, te emocionará saber que dentro del juego tendrán representaciones estilizadas de los personajes de la película. Podrás encontrar looks inspirados en HUNTR/X y los famosísimos Saja Boys. Esta nueva propuesta busca combinar a la perfección el universo del juego con la moda, atuendos y escenario tan llenos de energía de la cinta.

¿Se puede jugar en México Toca Boca World x KPop Demon Hunters?

Una buena noticia para los seguidores de la franquicia y el videojuego infantil es que esta colaboración entre KPop Demon Hunters y Toca Boca World igualmente estará disponible en México el 27 de octubre de 2026. Si aún no tienes el videojuego, recuerda que este está disponible en la App Store y dispositivos Android.

KPop Demon Hunters, Toca Boca World’e geliyor! 27 Ekim’de yeni kıyafetler ve dört film şarkısı eklenecek. Golden dahil şarkılar sınırlı süreyle kullanılabilecek. https://t.co/jma5CNg91w #TocaBocaWorld #KPopDemonHunters https://t.co/9KLdWRDGIl — Gamizm (@gamizmcom) October 15, 2026

¿Qué canciones de KPop Demon Hunters estarán disponibles?

Algo que también tiene muy emocionados a los fans es que en esta actualización Toca Boca World incorporará un reproductor con cuatro canciones muy populares y queridas de la película: “Golden”, “How It's Done”, “Soda Pop” y “Your Idol”. Es muy importante tomar en cuenta que estos estarán disponibles durante un periodo limitado. La idea principal es que los usuarios puedan crear escenas de conciertos, ensayos y encuentros entre los personajes.

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¿Por qué esta colaboración es importante para los fans?

Aunque el videojuego no te suene de ningún lugar, este cuenta con una comunidad de 60 millones de jugadores. Una colaboración como esta emociona a los niños que se divierten en esta aplicación creando personajes, decorando espacios y contando historias. No hay duda de que Kpop Demon Hunters sigue siendo una de las cintas más exitosas de la década.