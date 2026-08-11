Jenna Ortega reaparece en público y PREOCUPA a fans, la comparan con el estado actual de Ariana Grande

En las últimas horas la conversación digital se ha mantenido enfocada en el aspecto físico de la actriz Jenna Ortega, ya que apareció en una entrevista publicada este 11 de agosto donde habló de su carrera, el éxito de la serie donde es protagonista y los proyectos futuros. Sin embargo, mientras la conversación se enfocaba en su trayectoria algunos fans dirigieron su atención a su aspecto.

Según comentarios en redes algunos seguidores de la actriz de 23 años han expresado preocupación por su delgadez extrema, transformación que ha levantado las alarmas en su estado de salud debido a que presenta las mismas características de Ariana Grande, quien ha ganado titulares por su delgadez.

¿Por qué está preocupando la salud de Jenna Ortega?

Tras darse a conocer las imágenes de Jenna Ortega, fans aseguraron percibirla más delgada y una apariencia diferente a la que tenía en otras etapas de su carrera, incluso señalan que en esta ocasión su rostro se le ve más definido, los brazos son sumamente delgados y destaca mucho más su tórax.

A partir de ello, algunos usuarios han mostrado preocupación por su bienestar y han relacionado la conversación con el regreso de una estética de extrema delgadez entre algunas celebridades. Hasta ahora no existe una confirmación pública de Jenna Ortega ni de su equipo que indique que tenga algún problema de salud relacionado con su peso.

¿Por qué Jenna Ortega ha sido comparada con Ariana Grande?

Debido a la preocupación por el físico de la actriz se ha abierto el debate sobre la delgadez extrema como estereotipo de belleza, ya que en los últimos meses la cantante Ariana Grande se encuentra en una situación similar donde ha prendido las alarmas sobre su salud, por ello, la comparación entre Jenna y Ariana ha comenzado a circular entre algunos usuarios.

¿Quién es Jenna Ortega?

Durante la entrevista publicada se reveló que Jenna Ortega inició su carrera artística a los 9 años cuando logró obtener su primer papel cinematográfico en Iron Man 3, posteriormente se posicionó en otras producciones.

Sin embargo, su carrera logró consolidarse cuando en 2022 interpretó a Merlina en una serie de streaming, gracias a su interpretación logró ser una de las jóvenes actrices más reconocidas de su generación y le permitió posteriormente participar en proyectos como Scream, Scream VI y Beetlejuice.