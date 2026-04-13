El futbolista Jorginho Frello LAMENTA sus declaraciones en contra de Chappell Roan: “fue un malentendido”

A casi un mes de que dieran la vuelta al mundo las acusaciones de Jorginho Frello en contra de Chappell Roan, el futbolista ha declarado que se arrepiente de su publicación viral en redes sociales. En esta última, se relataba que un supuesto miembro de seguridad que trabajaba para la cantante se había dirigido de manera agresiva a la hijastra del atleta por acercarse a la mesa del hotel donde Chappell desayunaba.

Futbolista Jorginho Frello se arrepiente de sus acusaciones contra Chappell Roan

Mediante un comunicado, Frello admite que "se arrepiente del impacto" que la situación con su hijastra generó para la artista. "Me gustaría dar una actualización de lo que pasó durante la semana de Lollapalooza [evento por el cual Chappell Roan viajó a Brasil], pues hemos visto y escuchado mucho al respecto en las últimas semanas", dijo el futbolista. "Sentí que era importante aclarar todo ahora que ha salido nueva información a la luz".

Jorginho Frello asegura que Chappell Roan se comunicó en privado con su esposa, Catherine Harding, y que los equipos de ambas figuras públicas también ya están en comunicación. También dice que ahora le queda claro que la cantante no le ordenó a ningún guardia de seguridad que se acercara a su familia y que ella no sabía nada de la situación. "Ella fue comprensiva y empática ante lo que le pasó a nuestra hija".

El futbolista también está consciente de que el guardia de seguridad ya aclaró públicamente que él no trabaja con la cantante, sino se encontraba con otro artista en el mismo hotel. "Aunque no sabemos qué pudo haberlo llevado a acercarse a ellas, y no creemos que una niña de 11 años pudiera representar un riesgo de seguridad razonable, ahora está claro que no actuaba por parte de Chappell Roan".

De esta manera, el atleta llamó a la situación "un malentendido". También se arrepintió de los efectos de la situación en la imagen pública de Chappell Roan, tras las acusaciones.

Por otro lado, Frello afirma que su publicación en Instagram la hizo "en el calor del momento", tras ser informado de que su familia había sido intimidada por un guardia de seguridad. "Reaccioné como cualquier padre lo hubiera hecho. Mi prioridad es, y siempre será, proteger a mi familia".

Asimismo, se mantiene firme en que las cosas sucedieron tal como las describió, pero actuaron "con la información que teníamos en ese momento".

