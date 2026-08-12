Rayados vs. Nashville SC: Hora EXACTA de transmisión del partido de la Leagues Cup 2026 para verlo en Estados Unidos

Este miércoles para Rayados llega la fase uno de la League Cup 2026 con su jornada definitiva contra Nashville SC. lo que ha generado expectativas entre aficionados para colocarlo como uno de los duelos que puede marcar el destino de cada equipo dentro del torneo.

El duelo entre ambas escuadras pone frente a frente a un representante de la Liga MX y otro de la MLS, cada uno con el mismo objetivo de cerrar esta etapa de la competencia con la victoria.

¿Cómo llega cada equipo al encuentro dentro de la Leagues Cup?

El partido entre Rayados de Monterrey y Nashville SC. corresponde a la Jornada 3 de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026 por lo que el equipo regiomontano se presenta al duelo con el animo levantado luego de conseguir una importante victoria de 2-1 ante el Inter de Miami el pasado 8 de agosto, resultado que le permitió recuperarse tras comenzar el torneo con una derrota.

Por su parte Nashville llega con una victoria contundente luego de vencer al Atlético de San Luis 4--1, aunque previamente había capeado frente al León, con este panorama el conjunto estadounidense también se mantiene enfocado en sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

¿En qué horario podrá verse el partido entre Rayados y Nashville SC en Estados Unidos?

El Rayados vs. Nashville SC se disputará este miércoles 12 de agosto de 2026 en Geodis Park, en Nashville, Tennessee, casa de Nashville SC el partido que podrá verse a partir de las 7:00 pm en horario centro del país. Sin embargo, cambia la hora de la transmisión en diferentes zonas del país norteamericano debido a que tiene diferentes husos horarios y los cuales quedan de la siguiente manera.

Hora del Este: 8:00 pm

Hora del Centro: 7:00 pm

Hora de la Montaña: 6:00 pm

Hora del Pacífico: 5:00 pm