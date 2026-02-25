Hombre que insultó a Michael B. Jordan en los BAFTA 2026 rompe el silencio. “Tenía tanto derecho de estar ahí como los demás”

John Davidson, el activista con síndrome de Tourette que se volvió noticia a nivel internacional por haber gritado insultos durante los BAFTA 2026, rompió el silencio con una entrevista sobre lo ocurrido. Asegura que ya buscó a Michael B. Jordan y los otros artistas que estuvieron involucrados en el incidente.

En un clip que se hizo viral, Davidson grita un insulto racista cuando Michael B. Jordan y Delroy Lindo, actores de "Sinners", estaban en el escenario. También gritó insultos y lenguaje fuerte cuando estaban al frente artistas como la diseñadora de producción Hannah Beachler.

"Quiero que la gente sepa y entienda que mis tics no tienen absolutamente nada que ver con lo que creo o siento. Es un fallo neurológico y es involuntario", dijo John Davidson para Variety. "Mis tics no son una intención, no son una elección ni un reflejo de mis valores".

Una característica del síndrome de Tourette es que muchas personas con esta condición dicen palabras o expresiones con connotación negativa, que son tabú o que son socialmente inaceptables.

John Davidson, el activista que insultó a Michael B. Jordan, explica lo que pasó en los BAFTA 2026

En su entrevista con el medio Variety, el activista John Davidson aseguró que ya buscó al equipo de "Sinners" para disculparse con Michael B. Jordan y Delroy Lindo.

Contó que asistió a los BAFTA 2026 como productor de la película "I Swear" y porque este proyecto está inspirado en su vida. "Tenía tanto derecho de estar ahí como los demás", dijo. Después de vivir con síndrome de Tourette por más de 40 años, él sabía que podía ser un desafío asistir.

Sin embargo, "sabía que como miembros votantes [de la Academia Británica], la mayoría de la gente en la audiencia habría visto 'I swear' y estaría bien preparada e informada sobre mi condición", explicó.

Según su versión, a Davidson le dijeron que cualquier insulto que gritara sería editado de la transmisión televisiva. John Davidson también afirmó que pudo haber sido un error colocar un micrófono cerca de donde él estaba sentado, aunque su lugar quedaba a más de 40 filas de distancia del escenario.

John Davidson explicó que durante la ceremonia de los BAFTA 2026 se fue poniendo cada vez más nervioso. Primero sufrió movimientos involuntarios e hizo ruidos, pero después comenzó a gritar los insultos. "Sentí una ola de vergüenza y bochorno golpeándome de una. Quieres que la tierra te trague. Yo quería desaparecer".

A pesar de los momentos que se hicieron virales, Davidson resalta lo emocionante que fue ver cómo miembros respetados de la industria cinematográfica aplaudía su nombre al ser mencionado como parte de una película multipremiada. "Comenzó como una de las experiencias más memorables de mi vida".

Aunque intentó calmarse, el activista se retiró del auditorio y terminó de ver la ceremonia en una habitación privada.