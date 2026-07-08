CONFIRMADO: Margaret Qualley está soltera, luego de 3 años de matrimonio. Estos son los detalles de su separación, hasta ahora

Tal como la boda de Taylor Swift lo pronosticó, Margaret Qualley y Jack Antonoff están separados tras 3 años de matrimonio y 5 de relación. Así lo han confirmado medios estadounidenses de espectáculos.

Según confirmó una fuente anónima a la revista People, la pareja ya está separada pero todavía no se encuentra en proceso de divorcio. Una segunda fuente afirmó que todavía están "arreglando las cosas".

Se ha afirmado que la relación entre la actriz de "La sustancia" y el productor musical habría sido tormentosa. Actualmente él se encuentra en gira con su banda, Bleachers, mientras ella está en la preproducción de la película de terror "Possession".

La actriz ya eliminó de su cuenta de Instagram algunas publicaciones con referencias a su relación, como aquella en que mostró su anillo de compromiso y las fotos de su boda.

Jack Antonoff fue sin Margaret Qualley a la boda de Taylor Swift

Los rumores sobre una separación entre Margaret Qualley y Jack Antonoff se dispararon este fin de semana, luego de que el productor acudiera a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce sin su esposa; en su lugar, lo acompañó su hermana, Rachel Antonoff.

Cómo comenzó la relación entre Margaret Qualley y Jack Antonoff

Fue en agosto de 2021 cuando se les vio juntos en público por primera vez a Margaret Qualley y Jack Antonoff, en una cita por Brooklyn (Nueva York). Confirmaron su relación en 2022 al asistir juntos a un evento de promoción, y en mayo de ese mismo año se comprometieron.

La boda de Margaret y Jack fue en agosto de 2023, y entre los invitados tuvo a celebridades como Taylor Swift, Lana del Rey y Zoe Kravitz. "Cuando la conocí comencé a imaginarme cosas que nunca había imaginado, como casarme", dijo el productor recientemente en una entrevista.

Por su parte, la actriz había definido a Jack como "su persona", en 2023, durante una entrevista con Harper's Bazaar. "Es el mejor sentimiento del mundo", dijo en aquella ocasión, poco antes de su boda.