Miley Cyrus recuerda a Dolly Parton tras su muerte con un mensaje de despedida en sus redes

Dolly Parton apareció en un capítulo de Hannah Montana, serie juvenil que era estelarizada por Miley Cyrus; sin embargo para la joven canten Parton era un ejemplo a seguir en la música y la composición a lo largo de su carrera.

Lamentablemente, Parton falleció el 25 de agosto del 2026, ante la noticia la actriz dejo un mensaje de despedida en sus redes sociales, detallando que no puede creer la terrible noticia, ya que fue una mujer con una alma tan pura, acompañada de una foto donde las vemos juntas en la reconocida serie, al final cierra el mensaje con "me duele el corazón".

¿De qué murió Dolly Parton?

El 25 de agosto se dio a conocer que Dolly Parton a sus 80 años falleció en Teennessee. El equipo de 'La reina del country' ha dado a conocer que su fallecimiento se debe por una breve lucha contra el cáncer, además se sabía que la artista previamente había cancelado su aparición en el parque temático de Dollywood que ella había creado, debido a un cuadro de mareos y deshidratación.

Además, de que días previos a su fallecimiento había presentado varios problemas de salud y ya llevaba varios años recibiendo tratamiento para sobrellevar cálculos renales, pero su familia no ha hablado sobre el tema, así que se espera que en los siguientes días se den a conocer más detalles.

¿Cuál es la canción más famosa de Dolly Parton?

La carrera de Dolly Parton es muy amplia, pero hay dos canciones que la hicieron famosa en el mundo del entretenimiento, de los cuales se destacan "Jolene" y "I Will Always Love You", éxitos mundiales que la hicieron reconocida, además de obtener el éxito masivo que muchos artistas querían.

Miley Cyrus no ha sido la única artista que ha enviado su mensaje de despedida en redes, muchos artistas se han encargado de dejar sus condolencias, ya que se trataba de alguien de mucho renombre y reconocimiento por el público.