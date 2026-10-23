Muere actor de 51 años en plena entrevista tras protagonizar tensa discusión con un conductor

La industria del entretenimiento de Ghana está de luto tras la muerte de Seth Kwame Dzokoto, actor, político y comediante de 51 años. Su fallecimiento sorprendió al público luego de que se diera a conocer que el actor se desplomó mientras participaba en una transmisión de radio en vivo. De acuerdo con reportes el hecho se registró el jueves 22 de octubre en la localidad de Tarkwa y provocó la interrupción del programa.

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¿Qué le pasó a Seth Kwame Dzokoto durante la entrevista?

Primeras versiones señalan que Dzokoto participaba en el programa matutino Oman Nkosuo, de la estación Owass FM, cuando comenzó a sentirse mal. El conductor del espacio, Prince Kwaw Gyimah, relató que la emisión comenzó alrededor de las 8:45 de la mañana y que, poco después, los presentes notaron que el actor tenía problemas de salud, por lo que decidieron pausar el programa.

Ante la emergencia al actor se le entregó una botella de agua y poco después se cortó la transmisión. Según algunos testigos relacionaron el momento con una discusión que tuvo el político con el conductor durante el programa sin embargo, no se ha confirmado que la confrontación haya provocado su fallecimiento.

Hasta el momento no se han revelado las causas oficiales de su muerte o si padecía de alguna enfermedad que estuviera relacionada con lo ocurrido. Recientemente en septiembre de este año había dado a conocer que presentaba problemas de salud, entre ellos hipertensión y diabetes. También había revelado que se sometió a una cirugía en el extranjero pero no dio más detalles.

¿Quién era Seth Kwame Dzokoto?

Seth Kwame Dzokoto era una persona que logró consolidarse en el mundo del entretenimiento y político, ya que construyó una carrera en la televisión, radio y la comedia, su popularidad alcanzó la cima cuando interpretó a Judge Koboo en la serie ghanesa Efiewura y por conducir Edziban, un programa dedicado a la gastronomía y las tradiciones culinarias del país. Asimismo, logró abrirse camino en la radio luego de ser locutor y participar en campañas publicitarias mediante su voz.

En 2016 Dzokoto incursionó en la política al competir por un escaño parlamentario en representación del partido National Democratic Congress. También trabajó como locutor y participó en campañas publicitarias mediante su voz.