Muere famoso actor de “Beverly Hills, 90210", la noticia fue confirmada por una amiga cercana

¡La noticia ha sorprendido a sus fans! Se ha confirmado el fallecimiento de Michael Kearns, un famoso actor que se destaco por su participación en "Beverly Hills, 90210", falleciendo a los 76 años en Los Ángeles el 5 de octubre.

La noticia fue confirmada por la reportera Karen Ocamb, quien además era una amiga cercana de la celebridad. En la información que compartió, se encargó de detallar que se trato de una gran amistad, con quien despues de años de distancia se mantenía disponible para sus seres queridos. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la causa de muerte, pero se sabe que fue por problemas de salud.

¿En qué otros proyectos apareció Michael Kearns?

El famoso actor de 76 años, aunque fue reconocido por aparecer en la serie de "Beverly Hills, 90210", contó con una larga lista de proyectos, los cuales se encargaron de hacerlo popular y reconocido. Dentro de las series y películas en las que participó se destacan las siguientes:



Old Dogs & New Tricks

Absolution

Soap on a Rope

The Perfect Gentleman

Nine Lives

River Made to Drown in

A Mother Prayer

And the Band Played On

Se destaca que se mantuvo activo en la actuación aproximadamente por 50 años, participando en televisión, películas y teatro, logrando proyectar todo su conocimiento que obtuvo al graduarse del Goodman School of Drama.

El actor que rompió el tabú de la época

Dentro de su trayectoria, se destaca que fue de los primeros artistas en declararse abiertamente gay en la década de los setentas, una época difícil para la comunidad, siendo un paso importante dentro de su carrera. Mientras que, en la década de los noventas, habló abiertamente sobre su diagnostico del VIH.

Aunque no se cuenta con una fecha especifica, se sabe que el famoso actor de "Beverly Hills, 90210"se encontraba retirado de la farándula. Ahora con el anuncio de su muerte, ha generado mucho impacto, en especial por los usuarios que lo vieron crecer y desarrollarse en la actuación.