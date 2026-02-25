TERRIBLE PÉRDIDA: Muere hija de Martin Short, coprotagonista de Selena Gomez en “Only Murders in the Building” y nominado a 5 Golden Globes

Este 24 de febrero se dio a conocer que el actor Martin Short está viviendo una terrible tragedia: murió su hija, Katherine Short, a la edad de 42 años. La familia confirmó el fallecimiento y pidió privacidad a los medios debido a la delicada situación.

Como confirmó el medio especializado TMZ, desafortunadamente Katherine Short se quitó la vida. "Katherine era amada por todos y será recordada por la luz y alegría que trajo al mundo", dice también el comunicado acerca del fallecimiento.

Quién era Katherine Short, hija del actor Martin Short

Katherine no era cercana a la industria del entretenimiento, pero su muerte ha causado conmoción en el medio debido a lo reconocido y respetado que es su padre, Martin Short, en este ámbito. Ella era trabajadora social y se desempeñaba en Los Ángeles. Estudió una licenciatura en la Universidad de Nueva York y una maestría en la Universidad del Sur de California.

También estaba involucrada con una organización sin fines de lucro llamada Bring Change To Mind, la cual abogaba por concientización sobre salud mental.

La madre de Katherine, Nancy Dolman, estuvo casada por 3 décadas con el actor y murió en 2010 debido al cáncer de ovario que padecía. Katherine, con 42 años, era la mayor de 3 hijos; le siguen Oliver, de 39 años, y Henry, de 36.

Martin Short ha estado nominado 5 veces al Golden Globe en el último lustro, por su trabajo en la serie "Only Murders in the Building"; en esta producción comparte créditos con Selena Gomez y su gran amigo Steve Martin. Short también es famoso por aparecer en proyectos como "El padre de la novia" y "Santa Cláusula 3".

Hace apenas un mes, Martin Short también enfrentó la pérdida de una amiga muy cercana del medio: Catherine O'Hara.

Dónde puedes buscar ayuda y atención a la salud mental

Ninguno de nosotros está exento de cuidar nuestra salud mental, y el riesgo de sufrir un padecimiento como la depresión existe para todos. Es importante que recurras a tu red de apoyo más cercana o acudir directamente a una línea de atención especializada.

La Línea de la Vida está disponible todos los días del año y durante las 24 horas. Puedes marcar a este número: 800 911 2000.

