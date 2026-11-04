Muere querido cantante de Corea del Sur tras enfrentar una larga enfermedad; así fue su trayectoria

La música de Corea del Sur está de luto tras confirmarse la muerte de Kim Kwang-seok, integrante del grupo folclórico Sorisae, quien falleció a los 70 años de edad durante la mañana de este martes 3 de noviembre. La noticia del deceso del artista fue confirmada por el representante de la agrupación. Ante este lamentable hecho fans y seguidores han comenzado a generar una ola de comentarios y reacciones lamentando la pérdida y recordando el duro proceso de salud que atravesó el actor.

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¿De qué murió Kim Kwang-seok?

De acuerdo con información difundida Kim Kwang-seok enfrentó un deterioro progresivo de su salud después de la pandemia de COVID-19. Desde 2023 también vivía con una discapacidad relacionada con una lesión cerebral, condición por la que permaneció luchando durante sus últimos años.

Asimismo, sus compañeros confirmaron su fallecimiento y compartieron unas palabras para despedirlo: “Después de una larga lucha contra la enfermedad, hubo mucho sufrimiento. Rezamos para que ahora pueda encontrar la paz en el cielo, libre de dolor”, se lee en el comunicado que compartieron a través de YouTube.

De igual modo dieron a conocer detalles de la esquela funeraria donde se observa infromación sobre hora y día en los que se realizará el entierro, el funeral etc.

¿Quién era Kim Kwang-seok?

Kim Kwang-seok nació en 1956 en Incheon, Corea del Sur y comenzó su camino en la música en 1980 cuando formó el trío Solgae junto a Hwang Young-ik y Han Jeong-seon, después de algunos meses, en 1981 al fin la agrupación pudo debutar oficialmente y posteriormente adoptó el nombre de Solgae Trio.

En 1988, después de algunos cambios en su formación, el proyecto se transformó en Sorisae, nombre con el que consiguió mayor reconocimiento dentro de la escena folclórica surcoreana. Además de su trayectoria musical, Sorisae participó en conciertos benéficos destinados a apoyar distintas causas sociales. En 2015, Kim también lanzó el álbum "River of Peace" junto a Yun Ki-hwan.