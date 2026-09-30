Adiós a la voz de Topo Gigio: Muere legendario actor de voz a los 100 años

El mundo de la televisión ha quedado conmocionado después de que se confirmara el lamentable fallecimiento de Peppino Mazzullo, actor y doblador italiano que fue la voz de Topo Gigio entre 1961 y 2006, a la edad de 100 años.

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¿Qué se sabe sobre el sensible fallecimiento de Peppino Mazzullo, doblador italiano que fue la voz de Topo Gigio?

El actor y doblador de origen italiano Peppino Mazzullo ganó la fama internacional y un lugar en la historia de la televisión por darle vida al original Topo Gigio. Mazzullo perdió la vida este 30 de septiembre del 2026 a la edad de 100 años, centenario que habría celebrado el pasado 6 de junio. De acuerdo con lo que se ha revelado por sus allegados, Peppino murió de manera pacífica debido a causas naturales en su residencia de Santo Stefano di Briga, su pueblo natal en Mesina, Sicilia.

¿Cuál fue el legado de Peppino Mazzullo junto a Topo Gigio?

El actor de voz dio vida al entrañable ratoncito durante 45 años (de 1961 a 2006), inmortalizando en Italia la famosa frase “Ma cosa mi dici mai?” o, por su traducción al español, "¿Pero qué me dices?". El actor ganó fama internacional gracias a su voz nasal y su química con la creadora del personaje, logrando trascender al pequeño roedor más allá de la televisión italiana, incluso consagrando su figura dentro de la televisión nacional.

Lo que ha marcado el fallecimiento de Mazzullo

El fallecimiento del italiano Mazzullo cierra un luto doble para los seguidores del ratón, pues en enero de este mismo año también falleció Gabriel Garzón a los 57 años, el reconocido actor mexicano que le dio voz a Topo Gigio en México y gran parte de Latinoamérica desde la década de los 90.