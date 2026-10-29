Muere emblemático director de una de las películas de fantasmas más aclamadas del cine; también dejó su huella en ‘Breaking Bad’

El mundo del cine y entretenimiento se viste de luto luego de confirmarse la muerte de Peter Medak, director de la película de terror “Al final de la escalera” y de episodios de la exitosa serie “Breaking Bad”. Medak falleció este 27 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California, Estados Unidos a los 88 años. La noticia fue confirmada por su familia.

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¿De qué murió Meter Medak?

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte ni se conoce de manera pública si el cineasta padecía de alguna enfermedad previa que le pudiera provocar su deceso, por el momento la familia atraviesa por un momento sumamente difícil, El legendario director húngaro-británico deja un vacío irremplazable en la historia del cine y la televisión.

¿Por qué la película “Al final de la escalera” marcó el género de terror y la carrera de Peter Medak?

Uno de los proyectos más recordados de Medak es “Al final de la escalera” lanzada en 1980 y protagonizada por George C. Scott, en esta historia se cuenta la historia de un compositor que después de perder a su esposa e hija se muda a una mansión con la intención de comenzar una nueva vida. Sin embargo, en este lugar empiezan a suceder cosas inexplicables y aterradoras creando que se convierta en una película de fantasmas que apuesta más por el suspenso lo que la llevó a convertirse en un clásico del cine sobrenatural ya que se enfocó y perfeccionó el terror psicológico.

El proyecto de Medak que entrelaza la pérdida humana, el duelo e investigación sobrenatural lo llevaron a convertirse en uno de los maestros del género como Martin Scorsese y Stephen King. Asimismo, esta película lo llevó a arrasar en la primera entrega de los Premios Genie de Canadá en 1980 donde ganó 8 galardones incluyendo Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción y distinciones de actuación internacional para sus protagonistas George C. Scott y Trish Van Devere.

¿Cuál fue la participación de Peter Medak en “Breaking Bad”?

La carrera de Medak no se limitó al cine de terror. A lo largo de más de seis décadas, dirigió producciones de distintos géneros, entre ellas La clase dirigente (1972) y Los Kray (1990). También trabajó en televisión, donde estuvo detrás de episodios de series como The Wire, House y Breaking Bad. En esta última dirigió el capítulo “Peekaboo”, de la segunda temporada.