Muere Elke Sommer, actriz de ‘La Pantera Rosa’, símbolo sexual de Hollywood en los años sesenta y ganadora del Globo de Oro; ¿qué le pasó?

Este miércoles el gremio de la actuación se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el sensible fallecimiento de Elke Sommer, actriz alemana con gran trayectoria en Hollywood. La destacada actriz fue famosa por haber interpretado al personaje Maria Gambrelli en la saga "La Pantera Rosa" de Peter Sellers. La celebridad falleció a los 85 años de edad, a pocos días de que fuera su cumpleaños. La información fue confirmada por Sebastian Walther, hijastro de la actriz, quién compartió la información con el medio alemán Bild.

¿De qué murió Elke Sommer?

De acuerdo con la información compartida por Sebastian Walther, hijastro de la actriz, la protagonista de "La Pantera Rosa" falleció a causa de una insuficiencia cardíaca en su casa de Bel Air, un barrio exclusivo de Los Ángeles. Además de esto, el hombre señaló que este lamentable hecho sucedía tres meses después de que el esposo de Sommer, Wolf Walther, muriera a causa de cáncer. Esta noticia ha causado gran conmoción en todo el gremio de la actuación, cine y televisión debido al gran impacto que Elke Sommer.

'Pink Panther' Star Elke Sommer Dead at 85 https://t.co/j9liJh1xwG — TMZ (@TMZ) October 29, 2026

¿Quién era Elke Sommer y cuáles fueron sus proyectos más destacados?

Elke Sommer fue una reconocida actriz alemana con seis décadas de trayectoria profesional en Hollywood. Su carrera inició en la década de los años sesenta con uno de sus proyectos más reconocidos; la secuela de "La Pantera Rosa" de 1964. En este proyecto dió vida al personaje de Gambrelli, con el que se ganó el cariño y reconocimiento del público. Por otro lado, dentro de su filmografía destacan otros proyectos como "Un disparo en la oscuridad", "¡Vaya, me equivoqué de número!", "Diez negritos", "Carry On Behind", y "El prisionero de Zenda".

A lo largo de su trayectoria, la actriz trabajó con figuras como James Garner, Dick Van Dyke, Stephen Boyd, Paul Newman y Edward G. Robinson. Además de la pantalla grande, la actriz también debutó en la televisión en proyectos como "El hombre de los seis millones de dólares", "St. Elsewhere" y "Dentro del Tercer Reich". El último trabajo del que Sommer fue parte fue en el cortometraje de animación de 2017, "Mil besos" en donde hizo el doblaje del personaje Nette. Por otro lado, la actriz también fue considerada como un símbolo sexual en Hollywood y obtuvo el Globo de Oro en la categoría "Nueva promesa femenina" de 1964.

