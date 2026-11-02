Muere legendario actor japonés, quien participó en Naruto, Cowboy Bebop y más animes, a los 89 años

Este lunes 2 de noviembre se dio a conocer que la industria del entretenimiento japonés se encuentra de luto al confirmarse la muerte del actor Ryuji Nakagi de 89 años de edad. De acuerdo con la agencia de representación del actor, 81 Produce, se logró confirmar esta lamentable noticia. Según lo informado su deceso habría sido días antes pero fue recientemente que lo dieron a conocer al público, quien ha comenzado a generar una ola de reacciones y despedida luego de conocer su trabajo en distintas producciones donde participó.

Durante varias décadas, el artista Ryuji Nakagi participó en proyectos que conquistaron a diferentes generaciones de espectadores. Su trayectoria no solo se limitó en la animación también estuvo presente en importantes proyectos de televisión, teatro y doblaje convirtiéndose en parte de una industria que ha llevado sus historias a públicos de todo el mundo.

¿De qué murió Ryuji Nakagi?

De acuerdo con el comunicado difundido por 81 Produce, el actor falleció el pasado 20 de octubre de 2026 a consecuencia de una neumonía. Sin embargo, la noticia se hizo pública hasta este 2 de noviembre y, según informó su agencia, los servicios funerarios se realizaron de manera privada, únicamente con la presencia de sus familiares, quienes estuvieron a cargo de despedirlo.

¿En qué animes participó Ryuji Nakagi?

Como lo mencionamos anteriormente la carrera de Nakagi se consolidó tras varios años de estar bajo los reflectores especialmente por haber colaborado en diferentes títulos reconocidos de la animación japonesa. Entre los proyectos más importantes destacan: Cowboy Bebop, donde interpretó a Giraffe, además de Master Keaton, producción en la que dio voz a Rupert.

También formó parte de YAWARA!, como Yutenji; Oishinbo, interpretando a Tokuo Nakagawa; y Rurouni Kenshin, donde participó como Elsten. En su filmografía también se incluyen otros proyectos como Patlabor, Zoids Genesis y La leyenda de los héroes galácticos

¿Quién era Ryuji Nakagi?

Ryuji Nakagi, cuyo nombre real era Fumio Nakamoto, nació el 24 de octubre de 1936 en Tokio, Japón. A lo largo de su vida desarrolló una carrera artística que abarcó diferentes disciplinas, desde la actuación teatral hasta el doblaje y la narración para televisión, en este último ámbito participó en Sekai Fushigi Hakken!.