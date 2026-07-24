¿Qué le pasó al hijo de Frankie Muniz? Actor de Malcolm el de en medio PREOCUPA a sus fans tras mensaje de despedida
Frankie Muniz anunció que por trabajo se separaría temporalmente de su hijo, pero su mensaje en redes preocupó a los fans del actor de Malcolm el de en medio.
A través de redes sociales Frankie Muniz dio un buen susto a varios de sus fans, al anunciar que "se despedía" de su hijo en una emotiva publicación. Sin embargo, el protagonista de "Malcolm el de en medio" ya dejó claro que simplemente se separaría temporalmente por un viaje de trabajo.
"Odio decirle adiós a mi hijo. Pensarías que ya estoy acostumbrado, pero solo se vuelve más difícil", escribió Frankie en una publicación con un pequeño carrusel de fotos de él pasando tiempo con su hijo. "Confiando en Dios para que me ayude a pasar este trago no tan divertido mientras intento ser divertido para él".
Tanto en X como en Instagram surgieron cuestionamientos de los fans hacia Frankie Muniz, preguntándose cuál era el momento difícil que estaba pasando; incluso hubo quien le reclamó porque su publicación parecía preocupante.
El actor respondió en X que se separaba de su hijo a causa de un viaje de trabajo. Sin embargo, por su mensaje en la descripción, también parece hacer referencia a que durante el divorcio de su esposa, se ha estado intentando acostumbrar a una nueva dinámica.
Con el comentario de X, Frankie Muniz dejó claro que su familia se encuentra bien y que es posible que se encuentre pasando por un mal momento emocionalmente, pero la separación es temporal.
Cuántos hijos tiene Frankie Muniz
Frankie Muniz y su ahora exesposa, Paige Price, tienen un solo hijo de 5 años, quien se llama Mauz. Ellos estuvieron juntos por 10 años y tuvieron un matrimonio de 7 años, pero fue hace tan solo unas semanas que el actor anunció su divorcio.
🚨 Life update! 🚨 Following a period of separation that we kept private, Paige and I have decided to move forward with ending our marriage.— Frankie Muniz (@frankiemuniz) July 1, 2026
After 10 beautiful years together, we’ve grown in ways that made us realize our relationship feels most natural and strong as a deep… pic.twitter.com/CUDcglonmL
"¡Actualización de vida! Después de un periodo de separación que mantuvimos en privado, Paige y yo hemos decidido terminar nuestro matrimonio", escribió el actor y piloto en redes sociales. "Después de 10 hermosos años juntos, hemos crecido de maneras que nos hacen darnos cuenta de que nuestra relación se siente más natural y fuerte como una profunda amistad y como padres".