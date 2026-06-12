¿Sí era Shakira o no? Fan comparte PRUEBA que resuelve el misterio de la inauguración del Mundial 2026 en México

Ha pasado un día desde que se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México y miles de usuarios de redes sociales siguen enfrascados en una inesperada discusión: ¿sí era Shakira quien se presentó para interpretar "Dai Dai" con Burna Boy, o se trataba de una doble? Los fans parecen tener la respuesta definitiva.

Sí era Shakira en la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, afirman fans con prueba

La usuaria de X conocida como "CC Alma" hizo una publicación que recopila la razón por la cual fans de hueso colorado de Shakira afirman que sí era ella, y no una doble, quien cantó "Dai Dai". La mayor prueba sería que la cantante tiene una pequeña cicatriz en la frente, en medio de las cejas y un poco arriba; en los closeups que se llegaron a hacer durante la inauguración se distingue perfectamente esta marca, lo cual confirmaría la identidad de la artista.

Después de una minuciosa investigación sobre los rumores de que la persona que apareció hoy no es Shakira, les diré lo que los fans especialistas: aseguran que sí es ella. Mencionan una cicatriz en la frente, se ve alta , pues trae tenis con una suela más alta y que luce más… pic.twitter.com/TUMmIXfUA5 — CC Alma (si Soy ) 11 (@MMXXII2000) June 11, 2026

Entre los argumentos que usaron quienes le entraron a la "teoría de conspiración" sería que la cantautora colombiana parecía más alta durante el show, lo cual fans están explicando simplemente citando el uso de tenis de plataforma o con suela más alta. También se está hablando de una supuesta aplicación de bótox que sería notorio temporalmente en los rasgos de Shakira, lo cual "explicaría el uso de lentes"; incluso señalan que "una capa grande de maquillaje" podría tapar el uso de tratamientos estéticos.

La barranquillera no ha tocado el tema de la teoría de conspiración surgida en redes, pero sí ha compartido el video de su presentación en redes sociales, felicitó a México por su triunfo en el primer partido y escribió un mensaje de unión con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Deseó que el evento "transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todo el mundo".

