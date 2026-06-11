“Esa no es Shakira": surge teoría de conspiración tras la inauguración del Mundial 202

Han pasado solo unos minutos desde que se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ya surgió la primera teoría de conspiración: algunos usuarios de redes sociales están asegurando que "la verdadera Shakira" no se presentó y en su lugar bailó una doble haciendo playback.

"Esa no es Shakira", "díganme loca, pero ¿sí era Shakira?" y "ni siquiera luce como Shakira", son algunos de los comentarios que han aparecido en X.