De ‘Dai Dai’ de Shakira a ‘Oye mi amor’ de Maná: Todas las canciones que sonaron en la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ inició con TODO este jueves 11 de junio, donde vivimos una ceremonia de inauguración que en definitiva pasará a la historia. El show musical se abrió con un discurso de la cantante Lila Downs, en donde entre español e inglés explicó que el futbol nos une a todos, haciendo alusión a la increíble unión que existe entre las naciones y la afición.

Después de este discurso inició el esperado número musical, en donde inició Maná con una de sus canciones más icónicas, haciendo que todos en el Estadio Ciudad de México y en sus casas viendo nuestra transmisión se emocionaran enormemente. Descubre todo el setlist que se cantó esta mañana.

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Setlist completo de las canciones que sonaron en la Ceremonia de Inauguración

El setlist COMPLETO de la ceremonia inaugural fue el siguiente, en orden de aparición:



Maná: Oye Mi Amor

Danny OCEAN: Un Partidazo

Los Ángeles Azules y Belinda: Por Ella

J Balvin: Qué Calor; I like It; Una a la Vez ft. Jay Castro

Shakira y Burna Boy: Dai Dai

Andrea Bocelli y EJAE: DNA, canción colaborativa con David Guetta y Megan Thee Stallion

También recordemos que se presentará Alejandro Fernández para cantar el Himno Nacional Mexicano, y se cree que saldrá Salma Hayek, embajadora oficial de la FIFA, para dar el discurso de bienvenida que dará apertura al primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, entre México vs. Sudáfrica.

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