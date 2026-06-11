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De ‘Dai Dai’ de Shakira a ‘Oye mi amor’ de Maná: Todas las canciones que sonaron en la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

Shakira encendió la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y si se te fue alguna de las canciones que ella y los demás artistas cantaron, aquí te dejamos el setlist COMPLETO de todo lo que sonó previo al partido de México vs. Sudáfrica.

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026
MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 11: Performers dance during the Opening Ceremony before the FIFA World Cup 2026 Group A match between Mexico and South Africa at Mexico City Stadium on June 11, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by MB Media/Getty Images)|MB Media/Getty Images

Escrito por: Gabriela Reyes

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ inició con TODO este jueves 11 de junio, donde vivimos una ceremonia de inauguración que en definitiva pasará a la historia. El show musical se abrió con un discurso de la cantante Lila Downs, en donde entre español e inglés explicó que el futbol nos une a todos, haciendo alusión a la increíble unión que existe entre las naciones y la afición.

Después de este discurso inició el esperado número musical, en donde inició Maná con una de sus canciones más icónicas, haciendo que todos en el Estadio Ciudad de México y en sus casas viendo nuestra transmisión se emocionaran enormemente. Descubre todo el setlist que se cantó esta mañana.

Te puede interesar: Así se vivió la Ceremonia Inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, mejores momentos y resumen

Setlist completo de las canciones que sonaron en la Ceremonia de Inauguración

El setlist COMPLETO de la ceremonia inaugural fue el siguiente, en orden de aparición:

  • Maná: Oye Mi Amor
  • Danny OCEAN: Un Partidazo
  • Los Ángeles Azules y Belinda: Por Ella
  • J Balvin: Qué Calor; I like It; Una a la Vez ft. Jay Castro
  • Shakira y Burna Boy: Dai Dai
  • Andrea Bocelli y EJAE: DNA, canción colaborativa con David Guetta y Megan Thee Stallion

También recordemos que se presentará Alejandro Fernández para cantar el Himno Nacional Mexicano, y se cree que saldrá Salma Hayek, embajadora oficial de la FIFA, para dar el discurso de bienvenida que dará apertura al primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, entre México vs. Sudáfrica.

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