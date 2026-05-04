ÚLTIMA HORA: Rose y Jisoo de Blackpink rompen la Met Gala 2026 con estos atuendos; qué son y cuánto cuestan

Esta tarde el Met Gala 2026, volvió a reunir a las figuras más importantes de la moda y el entretenimiento, en la actualidad, y dentro de los grandes atuendos que se han revelado, fueron Rosé y Jisoo de BLACKPINK, quienes se robaron los reflectores, dejando en claro su papel como íconos globales de estilo.

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Rose y Jisoo de Blackpink dentro de la Met Gala 2026

Rose declaró en entrevista que porta un atuendo de Anthony Vaccarello, de Saint Laurent. En sus palabras su atuendo se inspira en el arte utilizado para crear los símbolos e iconos que representan el nombre de Saint Laurent, señalando que no solo es parte del glamour presentado esta tarde, sino también dentro de toda la nueva colección del diseñador.

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