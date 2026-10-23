Zendaya va por su PRIMER Premio Oscar: este es el papel y la película que podría otorgarle su primera estatuilla

El icono de la moda y actriz de Hollywood Zendaya estaría buscando competir por un premio Óscar, como Mejor Actriz, por su interpretación de Chani en Dune. Parte Tres: Esto de acuerdo con los crecientes rumores que han comenzado a viralizarse en redes sociales después de que se revelara que Warner Bros impulsaría una campaña formal para nominar a la actriz. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, esta nominación se debe al cambio que se vivió en cuanto a las dos entregas anteriores, en donde se enfocaba en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

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¿Qué se sabe sobre la nominación de Zendaya por Dune: Parte Tres?

De manera oficial, Warner Bros impulsará una campaña formal para que Zendaya compita por la nominación a Mejor Actriz Protagonista para los premios Oscar del 2027, esto por su papel de Chani en Dune. Parte Tres. La intención de Warner marca un cambio importante sobre la actriz, quien en anteriores entregas había sido inscrita para competir como Mejor Actriz de Reparto.

No obstante, es importante hacer la distinción de que esto no se trata de una nominación oficial, sino de una estrategia que busca, de cara a la temporada de premios, colocar a la actriz dentro del centro de la conversación.

¿Cuántos premios acumula Zendaya como actriz hasta ahora?

La joven actriz, nacida el primero de septiembre de 1996, con 30 años actualmente, acumula un total de 35 premios ganados dentro de su carrera actoral, destacando su papel de Rue Bennett en la serie Euphoria, el cual le ha otorgado dos Premios Emmy que la convirtieron en la actriz más joven en lograr este par de reconocimientos. Además, ha conseguido un Globo de Oro y un Critics' Choice Award, premios que la consolidan como una prima dentro de sugeneración.