4 Funkos y figuras coleccionables de Hello Kitty x Halloween, para regalar a fans de Sanrio y los sustos

Las próximas fiestas de Halloween pueden ser el momento ideal para sacar el lado más adorable de los coleccionistas; por ello, ahora te presentamos 4 figuras de Sanrio x Halloween y Funko Pop, con diseños inspirados en la temporada. Ya sea que optes por un Funko Pop de Hello Kitty con disfraz de payasita terrorífica o un clip de peluche de Hello Kitty, clip de peluche de Cinnamoroll o clip de peluche de Kuromi de la serie Murciélago Espeluznante, cualquiera de estos coleccionables es ideal para regalar.

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Hello Kitty x Halloween: 4 figuras coleccionables para regalar a fans de Sanrio

Dentro de las múltiples opciones que existen para sumar figuras de Sanrio a tu colección, destacan un Funko Pop de Hello Kitty con disfraz de payasita terrorífica y tres clips de peluche de la serie Murciélago espeluznante, protagonizados por Hello Kitty, Cinnamoroll y Kuromi.

Funko Pop de Hello Kitty con disfraz de payasita terrorífica

Esta es una combinación entre Hello Kitty y un disfraz de payasita terrorífica, en donde la pequeña figura no solo luce adorable, sino que también aterradora. Esta pieza, inspirada en las celebraciones de Halloween, es ideal para quienes buscan sumar a su colección diseños temáticos y especiales.

Funko Pop de Hello Kitty con disfraz de payasita terrorífica|Funko Pop

Clip de peluche de Cinnamoroll

Cinnamoroll es el gran protagonista de esta idea práctica, pues no solo puede funcionar como una pieza para sumar a una colección, sino que es un peluche de la serie murciélago espeluznante, apto para combinar con tu bolso, llaves o cualquier atuendo aterrador que elijas para celebrar las fiestas de Halloween.

Clip de peluche de Cinnamoroll|Sanrio

Clip de peluche de Kuromi de la serie Murciélago Espeluznante

Ahora es Kurumi la gran protagonista de esta idea, la cual cuenta con una estética adorable, la cual encaja de manera natural con la temática de Halloween. Este peluche, al contar con un clip, es sumamente útil para llevar en el día a día o sumar a una colección de Sanrio.

Clip de peluche de Kuromi de la serie Murciélago Espeluznante|Sanrio

Clip de peluche de Hello Kitty de la serie Murciélago Espeluznante

Otra gran opción para sumar a tu colección o complementar tu outfit de Halloween puede ser este peluche de Clipp de Hello Kitty, con disfraz de murciélago espeluznante y perfecto para las celebraciones de las fiestas de Halloween.

Clip de peluche de Hello Kitty de la serie Murciélago Espeluznante|Sanrio

Ya sea que busques una pieza sólida que pueda sumarse a tu colección de Hello Kitty y sus amigos o una opción que pueda complementar tu disfraz de Halloween, cualquiera de estas ideas puede ser perfecta para regalar durante las próximas celebraciones de Halloween.