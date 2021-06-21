Demián Bichir se suma al reparto de El Chupacabras de Jonas Cuarón.

Uno de los próximos estrenos en las plataformas de streaming está inspirado en la mítica criatura El Chupacabras. Millones de personas no pueden esperar para ver esta historia basada en el temido monstruo que ataca animales de múltiples ganados.

Jonás Cuarón es el encargado de llevar esta temida criatura a la pantalla de múltiples admiradores del género terror. El director se prepara para crear una de las películas más esperadas por el público mexicano e internacional.

“Al haber crecido tanto en México como en Estados Unidos, tengo la fortuna de contar con mis propias experiencias de vida para inspirar las historias que cuento”, expresó el director mexicano para los medios de comunicación.

Los primeros avances de la cinta también causaron furor entre el público mexicano. Se rumora que un adolescente viajará a México para visitar a sus abuelos, y junto a sus primos descubrirá a El Chupacabras en el cobertizo de la casa.

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Demián Bichir está listo para debutar en El Chupacabras

El elenco de El Chupacabras comienza a dar de qué hablar entre los cinéfilos, ya que Dominic Mariche, Adriel Manzano, Isabella Patron y otros más se unen a uno de los estrenos más esperados en las plataformas de streaming.

Recientemente, también se confirmó la presencia de Demián Bichir en esta cinta, misma que promete retratar al temido Chupacabras de la manera más tétrica.

Será dirigida por Jonás Cuarón, tendrá como guionistas al mismo Jonás Cuarón junto a Tim Sexton, basados en un guión original de Marcus Rinehart, Sean Kennedy Moore y Joe Barnathan.

En su momento, el productor Chris Columbus se dijo emocionado por el talentoso elenco que se incorporó al filme.

“Una historia es tan buena como los actores que le dan vida. Demián es un actor aclamado y, tras una exhaustiva búsqueda, estamos encantados con el verdadero talento que hemos encontrado en Adriel, Isabela y Dominic, que aportan corazón y autenticidad a sus papeles. Deseamos que todo el mundo los conozca y vea lo especial que hacen a esta película", expresó para los medios de comunicación.

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