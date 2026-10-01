¿Cierran FrikiPlaza, Fan Center y Plaza Meave en CDMX? Esto se sabe hasta el momento

En las últimas horas, los fans del anime, de los cómics y en general de la cultura geek y pop comenzaron a compartir en redes diversas imágenes en las que se pudo observar un operativo dentro de plazas como FrikiPlaza, Fan Center y Plaza Meave. Autoridades, lo que ha generado la duda entre los asistentes sobre el cierre de las instalaciones:

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¿Qué se sabe sobre los operativos realizados dentro de la FrikiPlaza, Fan Center y Plaza Meave?

Este pasado 29 de septiembre del 2026, se llevó a cabo una fuerte movilización policial en las inmediaciones de FrikiPlaza, Fan Center y Plaza Meave, ubicadas dentro del Centro Histórico, esto con el objetivo de combatir la venta de supuestos productos apócrifos y proteger los derechos de propiedad intelectual. De acuerdo con lo señalado por las autoridades correspondientes, se decomisaron diversos objetos con un valor estimado de 1 millón 264 mil 900 pesos.

¿La FrikiPlaza está cerrada después de los operativos?

Es importante destacar que, después del cierre temporal de diversos locales, hasta el momento la FrikiPlaza se encuentra abierta y operando de manera normal en su horario habitual de 10:00 AM a 8:00 PM. No obstante, se ha reportado que al menos 15 locales dentro de la plaza registraron clausura.

¿Por qué es tan importante la FrikiPlaza para la cultura popular?

En México, la FrikiPlaza se presenta como el epicentro de la cultura geek y el principal punto de encuentro social para las comunidades amantes del anime, el manga, los videojuegos, el K-pop y el cosplay en México. De ahí su importancia, pues este espacio ha permitido democratizar el acceso a todo tipo de artículos, coleccionables y demás artilugios propios de la cultura.

Este tipo de espacios resulta clave si se toma en cuenta que, de acuerdo con reportes oficiales, en 2025, la cultura geek, el anime y los videojuegos generaron aproximadamente 3,327.69 millones de dólares. Esta industria se ha consolidado en México como una promesa en crecimiento para este mercado.