¿Cómo preparar la hamburguesa tapa arterias? Revelan la receta de Krusty.

Los Simpson continúan cautivando a chicos y grandes con sus épicos episodios inmortalizados en la pantalla chica. Desde sus predicciones, pasando por sus cameos y hasta sus referencias a otras series, la familia amarilla se ha ganado el corazón de millones de televidentes.

Por si fuera poco, los fanáticos saben que la ciudad de Springfield también alberga la comida más deliciosa y viral del internet.

Tal es el caso de la hamburguesa tapa arterias, alimento estrella del menú del payaso Krusty.

La mencionada hamburguesa es uno de los alimentos favoritos de Homero y Bart Simpson, quienes no temen a subir de peso con el grasoso platillo típico de Springfield.

Te puede interesar: Estas son las referencias difíciles de notar en la película Soul.

Revelan receta de la hamburguesa tapa arterias

El canal de YouTube llamado La Cocina Del Pirata reveló la receta para preparar la hamburguesa tapa arterias, misma que el host del programa gastronómico logró devorar en aproximadamente 4 minutos.

Los ingredientes que necesitas seguramente los encuentras abriendo las puertas de tu refrigerador.

500 gramos de carne molida

Tiras de tocino

Tajadas de queso cheddar

Tajadas de jamón inglés

Mayonesa

Queso mozzarella

Pan de hamburguesa o el de tu preferencia

El elemento estrella es la salsa, así que no dudes en sacar tu mejor sazón para prepararla.

2 cucharadas de vinagre de manzana

2 cucharadas de azúcar

1 cucharada de mostaza

2 cucharadas de miel

350 ml de tomate frito

150 ml de catsup

1 cucharada de sal

1 cucharada de ajo en polvo

1 cucharada de pimentón picante

Para preparar la hamburguesa necesitas poner una olla a fuego medio y colocar todos tus ingredientes junto con la salsa secreta. Debes mezclar muy bien para que no se pegue y después esperar por 30 o 40 minutos hasta que se integre por completo la mezcla.

En un bowl de tu preferencia agrega la carne molida con trozos pequeños de tocino; no se te olvide añadir ajo, cebolla, sal y unas cucharadas de salsa. Mezcla muy bien los ingredientes y agrega queso cheddar cortado en trozos pequeños como toque final.

Para que la receta quede como una versión idéntica a la de Los Simpson es necesario que utilices pan untado con mayonesa.

Agrega salsa BBQ, una tajada de queso cheddar, la hamburguesa, una tajada de jamón inglés y tocino.

Repite todos los pasos hasta que hayas colocado las dos hamburguesas, solo así lograras un efecto 3D tal cual se puede ver en la serie creada por Matt Groening.

También te puede interesar:¿Cuál es la conexión que existe entre Coco y Soul?