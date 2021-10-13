Estas son las referencias difíciles de notar en la película Soul.

Soul llegó a la pantalla grande en medio de la pandemia de Covid-19; sin embargo no fue impedimento para que se convirtiera en todo un éxito.

Y es que la cinta fue galardonada con el Premio Oscar a Mejor Película de Animación y Premio Oscar a la Mejor Banda Sonora; con ello dejó claro su nivel de producción y creatividad.

Estas son todas las referencias que no notaste de la película Soul

22 es uno de los personajes más tiernos y divertidos de la cinta; sin embargo también ha pasado por decenas de personalidades como Pablo Picasso, Albert Einstein, George Orwell, Jack Kirby y muchos más.

En el salón de los recuerdos se puede ver una estatua color plata; se trata de un homenaje a la verdadera estatua de Walt Disney y Mickey Mouse.

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2319 es el número de emergencia que se activa cuando un humano ingresa al mundo de Monsters Inc. Esta cifra también se puede ver en Soul detrás de un músico en el metro.

En la película Intensamente se descubre que el papá de Riley trabaja en la compañía Brang. Un letrero color azul de la misma empresa aparece en el metro de Soul junto a todos los viajeros.

El salón de los recuerdos nos dejó grandes easter eggs, pues en él se ve la camioneta de Pizza Planet; el vehículo más famoso de Pixar aparece para sorprender a los cinéfilos.

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